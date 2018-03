Kvinne frøs i hjel i Sverige

Det var like før klokken tre i natt at kvinnen og hennes datter ble funnet av politiets hundepatruljer. De har begge vært meldt savnet siden onsdag ettermiddag.

Det skriver Expressen.

De to befant seg i et skogsområde ved Sävsjö sør for Jönköping. Mor og datter ble fraktet til sykehus der kvinnen døde etter kort tid.

Kvinnen er i 35-årsalderen.

– De var svært medtatte da de ble funnet. Kvinnen var nedkjølt og livet hennes sto ikke til å redde til tross for at man arbeidet intensivt med gjenopplivingsforsøk, forteller talsmann for politiet, Thomas Agnevik.

Det er ti kuldegrader i området. Det ble satt inn helikoptre i søket etter de savnede, men dette ble avbrutt på grunn av dårlig vær.

Ifølge Smålands Dagblad var helikoptrene utstyrt med varmesøkende kameraer. Disse ble ikke tatt i bruk siden helikoptrene ble satt på bakken.

Letearbeidet har vært vanskelig på grunn av store snømengder. De siste sporene hundepatruljene oppdaget var ved en bilvei like ved der de to ble funnet.

Politiet beskriver hendelsen som en tragisk ulykke. Åtteåringen får nå behandling på sykehus.

– Hun har frostskader og er naturligvis i sjokk. Det må ha vært en grusom natt for henne, sier Thomas Agnevik.

Bor på asylmottak

Politiet fikk melding om at de to var savnet da de fant en lettkledd niårig gutt i snødrevet ved riksvei 127 i Sävsjö. Gutten var lettkledd og nedkjølt. Niåringen er storebroren til den åtteårige jenta.

Samtidig ble politiet kontaktet av vitner som fortalte at guttens mor og søster var sett i området uten skikkelige klær og barbeinte.

Det skriver Aftonbladet.

Kvinnen og de to barna hennes kommer fra Vest-Afrika og bor på et mottak i nærheten.

Ifølge personalet på mottaket kan moren ha fått avslag på sin asylsøknad fra det svenske Migrationsverket. Det kan være forklaringen på hvorfor hun har gått ut i snødrevet med sine to barn.

Politiet har foreløpig ingen indikasjoner på at det skal ligge noe kriminelt bak dødsfallet til kvinnen.

Sverige har vært rammet av kulde og mye snø denne vinteren. I begynnelsen av februar frøs fire personer i hjel i Nord-Sverige.