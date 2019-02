Kvalte puma med beinet etter vill slåsskamp

Historien om den uheldige joggeren skapte store overskrifter i USA i begynnelsen av februar, og nå har Travis Kauffman stått frem for å fortelle historien selv.

Kauffman, som flyttet til Fort Collins i Colorado for fem år siden, var på løpetur i Horsetooth-fjellet da han hørte rasling i trærne bak seg. Han sier han vanligvis ikke ville snudd seg for se hva det var.

– Men i bakhodet har jeg alltid den tanken om at det kan være noe annet. Og denne gangen viste det seg å være en puma som kom løpende etter meg, sier Kauffman ifølge CNN.

– Rent adrenalin

31-åringen forsøkte å veive med armene og skrike for å skremme bort pumaen, men dyret gikk til angrep.

Travis Kauffman med kjæresten Annie Bierbouer. Foto: Ho / AFP

Kauffman forteller at pumaen bet tak i armen hans. Den andre armen måtte han bruke til å beskytte ansiktet mot klørne til pumaen. De to rullet ned en skråning og havnet i det han kaller en brytekamp.

Han klarte til slutt å komme seg oppå pumaen, og fikk holdt fast bakbeina mens han lette etter steiner og kjepper han kunne slå med.

– Jeg slo den i hodet med en stein, men den slapp ikke taket i håndleddet mitt. Da var det nødvendig med mer drastiske tiltak, sier Kauffman.

Han fikk til slutt satt den ene foten mot pumaens hals og kvalt den til døde, noe som skal ha tatt rundt tre minutter.

– Det var rent adrenalin. Det var et øyeblikk der jeg forestilte meg å sitte fast i denne åsen mens en katt gnagde på meg, og det er en uhyggelig måte å dø på, sier Kauffman.

– Ingen Chuck Norris

Etterpå måtte han løpe videre i nærmere fem kilometer før han møtte en annen jogger hjalp ham til en parkeringsplass. Der fikk han skyss til nærmeste sykehus.

Kauffman endte opp med 19 sting i ansiktet og tre i håndleddet, samt en dose antibiotika.

– Det føles som om jeg burde dra og kjøpe en haug med lottokuponger, sier han.

Kauffman åpnet pressekonferansen med å spørre journalistene om de var skuffet over at han ikke var Chuck Norris, skriver Denver Post.

– Historien er større enn det jeg er. Hadde det vært Chuck Norris, ville han ha kommet fra det uten en skramme med katten på skulderen, sier han.

Obduksjonen av pumaen viste at den var mellom fire og fem måneder gammel og veide mellom 15 og 18 kilo, opplyser Colorados parkvesen. Pumaen testet negativt for rabies.

Dyreeksperten Jeff Corwin sier til CNN at slike angrep er svært sjeldne, men at Kauffman gjorde alt rett for å overleve.

– Hadde han flyktet, ville rovdyrinstinktet vært å ta opp jakten. Han hadde ikke noe annet valg enn å snu seg og møte den, sier han.

Myndighetene i Colorado anslår at delstaten har mellom 4500 og 5500 pumaer. Siden 1990 er det registrert tre dødsfall og 16 personskader som følge av pumaangrep.