Kva er det Jeremy Corbyn seier her?

– Eg har ikkje kalla nokon ei dum kvinne, heller ikkje statsministeren, seier Corbyn sjølv.

Ifølgje BBC seier han at han sa «stupid people», dumme folk. Men mange meiner det ikkje er den minste tvil om kva Corbyn sa eller mumla for seg sjølv under ein oppheita debatt med nettopp Theresa May i det britiske parlamentet i dag.

Labour-leiaren skulda statsministeren for å leie landet mot ei nasjonal krise ved å utsetje brexit-avrøystinga i Underhuset. May svarte med å slå ein vits om Corbyns mislukka forsøk på å fremje mistillitsforslag mot henne, og ho sa blant anna at han ikkje ein gong hadde støtte frå sine eigne partifellar.

Mumla for seg sjølv

Statsminister Theresa May i ein oppheita debatt med Labour-leiar Jeremy Corbyn i Underhuset i dag. Foto: Ho / AFP

Det var då eitt av dei mange kameraa, som er plasserte rundt omkring i plenumssalen i House of Commons, fanga opp at Jeremy Corby mumla noko for seg sjølv. Dei konservative representantane var ikkje i tvil om at han hadde kalla statsminister Theresa May for ei dum kvinne.

Og den frå før oppheita ordkrigen mellom dei to partia vart om mogleg endå heitare, og fleire ropte at dette var respektlaus framferd. Andre trekte fram at dette var ein totalt uakseptabel måte å snakke om kvinner på i politikken.

Fleire kravde ei orsaking frå Corbyn.

Theresa May sjølv seier dette:

Jeremy Corbyn avviser at han kalla Theresa May for ei dum kvinne. Foto: Ho / AFP

– Eg trur alle i denne forsamlinga, spesielt etter 100 år med røysterett for kvinner, bør oppmuntre kvinner til å delta. Derfor bør representantane bruke rett språk når dei refererer til kvinnelege parlamentsrepresentantar.

– Kan måtte beklage det

Leiaren i Underhuset, John Bercow, seier i ein kommentar at han ikkje fekk med seg hendinga, men at dersom Corbyn verkeleg kalla May for ei dum kvinne, så kan han måtte beklage det i Underhuset.

Bercow seier at han har snakka med fleire ekspertar på leppelesing, og at dei er samde

Også Hollywood-sjarmøren Rob Lowe har kasta seg inn i debatten om kva Jeremy Corby sa i parlamentet. Foto: Danny Moloshok / Reuters

om at Corbyn mest sannsynleg sa det han er skulda for. Men, som dei seier, det er ikkje mogleg å vere 100 prosent sikker.

Også Hollywood-sjarmøren Rob Lowe har blanda seg inn i debatten som kva Corbyn mumla. Han var ikkje i tvil om at Labour-leiaren hadde kalla May ei dum kvinne, for det hadde han sett med eigne auge, skriv han på Twitter.

Lowe, kjent blant anna frå TV-serien «The West Wing», hadde truleg sett debatten på TV.