Ifølge NBC News har en kurdisk informant hatt adgang til Abu Bakr al-Baghdadi i flere måneder. DNA-funnene etter aksjonen ble sammenlignet med Baghdadis DNA, som USA hadde fått tak i tidligere.

Slik hjalp kurdisk etterretning USA med å få bekreftet at de var på rett spor.

De hadde dermed en sentral rolle i operasjonen som førte til at IS-lederen ble drept – og at hans identitet kunne bli slått fast med sikkerhet etterpå.

Den kurdiske generalen Mazloum Abdi sier at deres etterretningsagent skaffet DNA fra IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi.

Informasjonene kommer fram i et intervju NBC News har gjort med general Mazloum Abdi i Syrian Democratic Forces, SDF, der kurderne har en sentral rolle.

Abdi sier at de hadde en agent dypt inne Baghdadis indre sirkel.

Agenten hjalp amerikanerne med å beskrive IS-lederens siste bosted, nøyaktig rom for rom. USA fikk detaljert informasjon om antall livvakter og om flukttunnelen fra boligen.

Dermed fikk spesialstyrken til USA et langt bedre forståelse av Baghdadis hovedkvarter.

Syrere i landsbyen Barisha leter i ruinene av huset der Abu Bakr al-Baghdadi bodde da amerikanske spesialstyrker angrep. Foto: OMAR HAJ KADOUR

Den kurdiske generalen sier at agenten var sammen med Baghdadi da angrepet kom. Agenten ble med de amerikanske styrkene ut av Syria etterpå.

USAs president er svært tilfreds med aksjonen mot Baghdadi. Mandag tvitret han en hyllest til en av hundene som var med på oppdraget.

President Donald Trump har også takket de syriske kurderne for hjelpen.

– De bidro med informasjon som hjalp oss, sa Trump i sin tale til nasjonen etter operasjonen.

USA sender soldater til oljefelt i Syria

USA styrker nå sitt militære nærvær ved Syrias oljeinstallasjoner i den østlige delen av landet, opplyste USAs forsvarssjef, Mark Milley på en pressekonferanse mandag.

Han sa at dette var et antiterror-tiltak. Dette er oljefelt som opereres av det amerikanske selskapet Conoco Phillips, nær Deir Ezzor i et kurdisk kontrollert område.

En del av de amerikanske styrkene som trakk seg ut av Syria har dermed reist tilbake til landet igjen fra sine baser i Irak.

Donald Trump sa at USA må sikre syriske oljeinstallasjoner da han holdt en tale på en politikonferanse i Chicago mandag. Foto: SCOTT OLSON / AFP

På et direkte spørsmål fra en journalist svarte Milley at det også ble gjort for å hindre at russiske og syriske regjeringsstyrker får kontroll over oljefeltene.

– Sikre oljen. Jeg har alltid sagt det. Nå har vi sikret oljen, sa president Donald Trump da han holdt en tale på en konferanse for politisjefer i Chicago mandag.

At Trump nå har endret mening og sender noen av USAs soldater tilbake til Syria skal ifølge The Guardian ha kommet etter press fra forsvarsledelsen, Pentagon.

Tvil om Trumps omtale av IS-sjefens død

Ifølge Trump klynket og gråt IS-lederen da han ble funnet av amerikanske soldater i Syria.

USAs forsvarsminister, Mark Esper (tv) og forsvarssjef Mark Milley kan ikke bekrefte at IS-sjefen gråt og klynket før han døde. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Men det er en beskrivelse den amerikanske forsvarsledelsen ikke bekrefter.

– Jeg vet ikke hva som er kilden til dette, sa USAs forsvarssjef Mark Milley under en pressekonferanse i Pentagon mandag.

USAs forsvarsminister Mark Esper sa søndag at han ikke hadde mottatt opplysninger i tråd med Trumps beskrivelse av Baghdadi.

Ifølge forsvarsledelsen sprengte IS-lederen seg selv i lufta da han ble funnet av amerikanske soldater i Idlib-provinsen i Syria.

Senket i havet

Nå er Abu Bakr al-Baghdadi blitt senket i havet, opplyser en kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet til AFP.

Etter at USA trakk seg ut av nordøst Syria og gjorde det mulig for tyrkerne å invadere tidligere kurdisk kontrollert område, har forholdet mellom de tidligere allierte vært elendig.

Men likevel ser det ut til at kurdere helt til det siste har hjulpet USA i kampen mot IS.