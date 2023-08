Kuppmakarane i Niger vil straffeforfølge presidenten

Høgforræderi er ifølge Cambridge-ordboka å starte krig mot regjeringa i eit land, eller forsøk på å hjelpe ein fiende ta kontroll over landet sitt.

I tillegg skal den no avsette presidenten bli sikta for «undergraving av tryggleiken», ifølge eit utsegn som blei lest opp på landsdekkande TV seint søndag.

– Den nigerske regjeringa har så langt samla bevis for å straffeforfølge den avsette presidenten, og hans lokale og utanlandske medskyldige, sa oberstløytnant Amadou Abdramane.

Ein demonstrasjon til støtte for Bazoum i Paris laurdag 5. august. Foto: STEPHANIE LECOCQ / Reuters

President Bazoum, som er innestengd i palasset sitt, hadde eit legebesøk på laurdag, ifølge dei som er der saman med han. Legen skal også ha teke med mat til dei.

Bazoum står ifølge juntaen fritt til å kommunisere med omverda. Sjølv har han sagt at han blir halde som gissel.

Styrke på «standby»

30. juli fekk kuppmakarane ein frist på sju dagar til å innsette presidenten på nytt eller risikere bruk av militærmakt.

To veker seinare har dei framleis ikkje gjort det.

Ecowas har godkjent utsendinga av ein «standby-styrke for å gjenopprette grunnlovsfesta orden» i Niger så snart som mogleg, melder AFP.

Dei seier dei framleis ønsker å finne ei diplomatisk løysing på krisa.

Nigerske soldatar står vakt ved nasjonalforsamlinga. Foto: - / AFP

Seint søndag kveld gjekk juntaen også hardt ut mot den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen.

Abdramane kalla sanksjonane dei har innført etter kuppet for «ulovlege, umenneskelege og audmjukande».

Ecowas har sett det økonomiske og kommersielle samarbeidet med Niger på pause. Juntaen hevdar dette fører til at folk ikkje har medisinar, mat eller straum.

Opne for «diplomatisk gjennombrot»

Kommentarane på direktesendt TV kom få timar etter at meklarar møtte med kuppleiar og general Abdourahmane Tiani, ifølge AFP.

Han skal der ha hinta til at regimet hans var open for eit «diplomatisk gjennombrot»

– Han sa dørene deira var opne til å utforske diplomati og fred når ein skal løyse dette, sa Sheikh Bala Lau, ein dag etter at den muslimske innsendinga hans hadde samtalar i hovudstaden Niamey.

Demonstrasjonar som støttar dei nye militære leiarane har blitt kvardagskost i Niamey. Foto: Sam Mednick / AP

Lau sa vidare at Tiani «hevda at kuppet var med gode intensjonar», og at det var «vondt» at Ecowas hadde umiddelbart kravd at Bazoum blei innsett «utan å høyre deira side av saka».

Tchiani har lenge vore leiar for presidentgarden. Han følgde med på lasset då president Bazoum tok over etter sin forgjengar, Mahamadou Issoufou.

Fleire som sit tett på makta i Niger fortel om splid mellom desse hovudpersonane, og i dagane før kuppet skjedde, skal president Bazoum ha planlagt å bytte ut Tchaini.

Men Tchiani kom presidenten i forkjøpet, skaffa seg naudsynt støtte blant landets militære, og gjennomførte kuppet.