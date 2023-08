Kuppet i Niger: Skjebnedagar for Vest-Afrika

Niger var ikkje det demokratiske fyrtårnet mange håpa på. Nok eit kupp i nok eit vestafrikansk land.

Frå før var Mali, Burkina Faso, Guinea og Tsjad styrte av militære mannfolk utan eit folkevald mandat i ryggen.

Varsellampane har blinka raudt i fleire veker hos den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas. Etter eit nytt krisemøte denne veka lyser det framleis like raudt.

Ein del folk i Niger viser støtte til sitt eige land, og samtidig motstand mot tidlegare kolonimakt, Frankrike. Foto: AFP

Kuppet i Niger står også høgt på agendaen i Washington, Moskva, Paris og Brussel, og er mat for dei mange som interesserer seg for stormaktskampen i verda.

Her er nokre punkt som forsøker å rydde lite grann opp i alt rotet som er skapt dei siste vekene.

Blir det full krig i Vest-Afrika?

Kanskje. Det har bølga fram og tilbake i fleire veker. Kuppmakarane står fast på sitt, men Ecowas har veksla mellom klare trugslar om intervensjon og ønske om dialog.

Presidenten i Nigeria, Bola Tinubu, haldt opningstalen før møtet i Ecowas. Då nemnde han ikkje militære verkemiddel med eit einaste ord.

Ecowas samla seg torsdag i Abuja i Nigeria for å diskutere nok eit kupp i regionen. Foto: AFP

Det har vore uro internt i Nigeria, Vest-Afrikas stormakt, der senatet stemte mot ein intervensjon. Sannsynlegvis ser Tinubu seg mest tent med å få ned konfliktnivået og argumentere for dialog og diplomati.

Men etter krisemøtet denne veka var det alt anna enn dialog og diplomati som prega overskriftene.

Elfenbeinskystens president, Alassane Ouattara, sa at det er gitt signal om at militæroperasjonen skal «starte så snart som mogleg».

Hans kollega i Senegal, Macky Sall, sa til franske RFI at det ikkje berre er Nigeria, men heile Ecowas, som kan bestemme om ein intervensjon skal skje eller ikkje.

Det er altså fleire tydelege teikn til at sentrale medlemsland i Ecowas er ueinige om vegen vidare.

For Nigeria sin del er det ei frykt for at det å gå inn med soldatar i Niger vil slå tilbake på dei sjølve. Niger og Nigeria har lenge hatt eit militært samarbeid i kampen mot terrorgruppa Boko Haram.

Spesielt i det nordlege Nigeria er det venta sterk motstand mot ein intervensjon. At det heile blir kostbart er også eit problem for Nigeria som er i pengetrøbbel for tida.

USA og Frankrike har, klokeleg nok, halde seg mest i kulissane. Men skulle Ecowas ende opp med å gå inn i Niger med soldatar, bør dei ha skaffa seg støtte frå dei to vestlege stormaktene, som begge har hatt eit omfattande militært samarbeid med Niger.

Mohamed Bazoum, den folkevalde presidenten i Niger, sit no fanga i presidentpalasset. Det er aukande uro for hans og familiens tilstand. Foto: AFP

For fleire vestafrikanske demokrati er det stadig ein reell fare at militære leiarar kan kuppe makta. Nettopp difor er det nok ekstra viktig for Ecowas å sende eit signal om at militærkuppet i Niger ikkje blir akseptert.

Etter fem kupp på få år er Ecowas tvungne inn i eit hjørne der dei må sette hardt mot hardt.

Om ikkje vil Niger berre bli nok eit døme på at ein kjem seg unna med å gjennomføre statskupp i Vest-Afrika fordi ingen utanfrå bryt inn.

Frankrike har lenge hatt ein omfattande militær innsats i Niger, mellom anna i anti-terror-innsatsen. Dette samarbeidet kan no opphøyre. Foto: AFP

Sierra Leone er eit av landa kor uroa ulmar under overflata. Berre få dagar etter kuppet i Niger vart fleire offiserar arresterte, mistenkte for å planlegge kupp.

Trugselen for Niger er islamistiske terrorgrupper. Både i vest og sør.

I Mali og Burkina Faso opererer grupper tilknytt Al Qaida og IS, mens i grenseområdet til Nigeria har Boko Haram vore aktive.

Niger har vore heilt sentrale i innsatsen mot Boko Haram, som er blitt svakare dei siste åra, og samtidig har landet også vore flinke på å hindre at terrorgruppene får støtte frå lokalbefolkninga og slår rot i landet.

Men skulle det ende med endå meir internt kaos i Niger, så vil mykje endre seg. Det militære samarbeidet med Frankrike og USA vil bli vanskeleg. Og samarbeidet med nabolanda, og då spesielt Nigeria, vil måtte bli bytta ut med eit tettare samarbeid med militærjuntaane i Mali og Burkina Faso.

Det er ikkje gitt at landet vil klare å stå mot terrorgruppene, og i verste fall kan det bety krise for heile regionen.

Det har allereie vore nokre få terroranslag i fleire land langs kysten av Vest-Afrika.

Ein del folk i Niger meiner statskupp er ei god løysing for landet. Andre er uroa for framtida. Foto: AFP

Å legge skulda på nokon andre er heilt naudsynt for folk som bruker våpen for å ta over makta i eit land.

Militærjuntaen i Niger har i stor grad retta skytset mot Frankrike, vel vitande om kor upopulær den tidlegare kolonimakta er.

Offiserane påstår at Niger går i feil retning, at tryggleiken er for dårleg, og at president Bazoum har latt seg utnytte av Frankrike.

Men det er fleire ting som skurrar ved desse påstandane.

Kuppmakarane har sjølv vore sentrale i Nigers regime, og har dermed vore del av problemet dei peikar på. Og samanlikna med nabolanda Mali og Burkina Faso, har Niger klart seg relativt godt i møte med terrortrugselen som trugar regionen.

At Frankrike har store økonomiske interesser i Niger er det ingen tvil om. Den franske stat har eigarskap i selskap med store sugerøyr inn i fleire av Nigers urangruver.

Ein av fleire store, franskeigde, urangruver i Niger. Foto: Afp

Men medan folk i Niger har sett at uran blir eksportert og bidreg til energi for franskmenn, så har utviklinga i deira eige land gått tregt.

Frankrike kan neppe skuldast for alt som er gale, men likevel har dei blitt den største syndebukken.

Uansett, så ligg den eigentlege grunnen til kuppet ein annan stad: Internt i Nigers maktapparat.

Kuppleiar Abdourahmane Tchiani har lenge vore leiar for presidentgarden, og han følgde med på lasset då president Bazoum tok over etter sin forgjengar, Mahamadou Issoufou.

Fleire som sit tett på makta i Niger fortel om splid mellom desse hovudpersonane, og i dagane før kuppet skjedde, skal president Bazoum ha planlagt å bytte ut Tchaini.

Men Tchiani kom presidenten i forkjøpet, skaffa seg naudsynt støtte blant landets militære, og gjennomførte kuppet.

Fleire vestlege stormakter har hatt sterke meiningar om kuppet i Niger, og det er det fleire grunnar til.

Niger har hatt eit samarbeid med EU og fleire FN-organisasjonar som hindrar ulovleg migrasjon gjennom Sahara, og då særskild via byen Agadez.

Niger har også vore mottaksland for migrantar og flyktningar som frivillig har returnert frå flyktningleirar i Libya, og dermed bidratt til at nokre av dei som blir nekta tilgang til Europa likevel får hjelp i ein håplaus situasjon.

For Frankrike kan konsekvensane av eit fullført kupp bli at dei mistar tilgang på uran. Frankrike har mista gode avtaler i både Mali og Burkina Faso, og i Niger er det uran som er den viktigaste ressursen for dei tidlegare koloniherrane.

Det kan på sikt påverke energimiksen i Frankrike, som igjen kan føre til nye rundar med sosial uro internt i Frankrike. Men førebels er det ingen teikn til at kuppet har ført til umiddelbare problem for Frankrike.

Så er det stormaktskampen i verda, som kanskje er det USA er mest opptekne av. Amerikanarane har to militærbasar i Afrika. Ein i Djibouti, og ein i Niger.

Eit militærkupp vil føre til store endringar i nigersk politikk, og USAs utanriksminister Anthony Blinken har uttrykt uro for at Niger no kan følge i nabolanda sine fotspor og inngå tettare samarbeid med Russland og Wagner-gruppa.

Det tok ikkje mange timane frå kuppet var eit faktum, til russiske flagg var å sjå i gatene i hovudstaden Niamey. Konspirasjonsteoretikarar vil påstå at kuppet vart gjennomført ved hjelp frå Russland, men lite tyder på det.

Ordvala til talsperson i Kremlin, Dmitrij Peskov, kan tyde på at kuppet kom like overraskande på Moskva som på alle andre.

«Alvorleg bekymring» og «behov for rask gjenoppretting av lov og orden» var noko av det Peskov sa.

Wagner-leiar Jevgenij Prigozjin var derimot mykje tydelegare.

– Det som skjedde i Niger er ikkje noko anna enn folkets kamp mot kolonistane. I dag får dei i praksis sitt sjølvstende, sa Prigozjin i ei lydmelding posta på Telegram.

Maazou Akali gjekk rett til skreddaren for å få seg ei kappe i fargane til det russiske flagget. Foto: Reuters

Ein av kuppleiarane har spurt Wagner-gruppa om hjelp, men førebels er det ingen spor av russiske leigesoldatar i Niger, og det er også uklart om eit samarbeid er inngått.

Blant vanlege folk i Niger er meiningane mange og delte. Ein mann BBC møtte i Niamey var tydeleg tilhengjar av Russland, kledd i ein kjortel som såg ut som det russiske flagget.

– Eg er prorussisk, og eg likar ikkje Frankrike. Dei utnyttar landets rikdommar, som uran, olje og gull. Mens dei fattigaste her er ute av stand til å ete tre gonger om dagen på grunn av Frankrike, sa mannen.