«Kjære korrespondent.

Jeg sitter her i en selvkjørende taxi i San Francisco og funderer på livet mens bilen suser av gårde av seg selv.

Etter en uke i selskap med Norges justisminister og delegasjoner fra departementene, har vi virkelig fått innblikk i hva kunstig intelligens kan gjøre.

Slik ser den ut, taxien som er blitt en gjenkjennelig del av bybildet i San Francisco. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Det startet med en strabasiøs flytur med SAS, som heldigvis gikk bra på tross av streiken.

Jeg tror nesten de har tatt i bruk kunstig intelligens for å holde flyene i luften. Eller kanskje billig østeuropeisk arbeidskraft, det kan være vanskelig å skille.

Vel fremme i vakre California ble vi tatt imot av guvernør Arnold Schwarzenegger. Han fortalte levende om hvordan KI snart ville overta verden, mens han viftet rundt med et gevær.

Justisministeren virket litt nervøs, men kom snart over det da vi fikk KI-bagels til lunsj.»

Hallusinerende chatbot

Hei, dere.

Nå er det den ekte korrespondenten som skriver.

Jeg sitter i leiebilen utenfor en anonym kontorbygning i hipsternabolaget Mission i San Francisco.

Jeg har nettopp bedt chatboten Claude om å skrive et litt humoristisk korrespondentbrev om en reise hit for å studere kunstig intelligens sammen med den norske justisministeren.

Claude er chatboten til selskapet Anthropic som holder til her. Den er visstnok mer kreativ og hallusinerende enn sin mer berømte storebror Chat GPT fra konkurrenten Open AI.

Men Claude er ikke klar for oppgaven jeg har gitt den. Den tror altså at et korrespondentbrev er et brev til og ikke fra en korrespondent. Og den dikter i vei.

For jeg har verken fløyet hit med SAS eller møtt Arnold Schwarzenegger, og det er 12 år siden han var guvernør her i California.

Hemmelig hovedkvarter

Selv om chatboten Claude bommer litt, er det ingen tvil om at kunstig intelligens kan hjelpe oss med veldig mye viktig.

Og det stemmer at jeg er i San Francisco med en stor norsk delegasjon. Det er deltakere fra justis- og kunnskapsdepartementet, høyskoler, universiteter, banker, ja, til og med fra radiumhospitalet, for å lære mer om teknologien hele verden snakker om nå.

Dette bygget i San Francisco er et av stedene mye KI-selskapet Open AI holder til om dagen. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Jeg sitter i bilen utenfor et uimponerende lysegrønt bygg uten skilt på utsiden. Her skal Open AI visstnok ha en del av hovedkvarteret sitt.

Det er vanskelig å finne ut hvor selskapet alle snakker om egentlig holder til. Mange jobber stadig mest hjemmefra her, men Open AI vokser og er i ferd med å flytte.

Sam Altman er kanskje verdens mest omtalte bedriftsleder om dagen. Foto: AP

Unge menn med hettegenser og joggesko går ustanselig inn i bygningen jeg står utenfor.

Men Open AIs 38 år gamle toppsjef, Sam Altman, ser jeg ikke noe til.

Han ble forsøkt avsatt av styret for noen uker siden, men ble senere gjeninnsatt i jobben etter et voldsomt rabalder. Avisene skriver stadig om samarbeidsproblemer og intern uro i selskapet som nå har fått nytt styre.

Sam Altman forklarer KIs utfordringer i en høring i senatet i Washington. Foto: AP

Nytt gullrush

Microsoft var klare til å opprette en egen divisjon som Altman skulle lede, men da fikk han brått jobben tilbake i Open AI.

Det er Altman som har blitt Silicon Valleys viktigste KI-ansikt utad.

Han leder også på en måte an i gullrushet i San Francisco nå. For slik beskrives hypen rundt det største teknologiske gjennombruddet i verden siden iPhonen ble lansert i 2007.

I Cupertino i Silicon Valley holder Apples hovedkvarter til. I den store butikken i Apple Park holder en ansatt kurs i fotografering med iPhone. Foto: Tove Bjørgaas

Telt og milliardærer

Her i San Francisco vet de hva et gullrush er. Fotballaget i byen heter fortsatt 49ers og har navnet sitt etter dem som kom hit for å grave etter gull i 1849.

San Francisco 49ers-tilhengere på en kamp mot Philadelphia Eagles i år. Foto: AFP

Da ble stedet forvandlet over natten av at 40.000 mennesker strømmet hit for å prøve lykken. San Francisco ble visstnok en eneste stor teltleir på få uker.

Apropos teltleir. Utenfor bilvinduet her jeg sitter ser jeg mange små telt. De er grå og blå og grønne, og de står tett i tett oppover fortauet. Utenfor noen av dem står en handlevogn eller et par Ikea-poser med eiendelene til dem som bor i teltene.

Mer enn 7000 mennesker bor på gata i San Francisco nå. Også like utenfor inngangen til Open AI, selskapet som skal være verdt noe sånt som 900 milliarder kroner, er det mange som bor i telt eller i bilene sine.

Like utenfor hovedkontoret til Open AI bor mennesker i telt langs hele fortauet. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Årsaken er blant annet skyhøye boligpriser. Eksperter mener du bør ha en årsinntekt på rundt 4 millioner kroner for å kunne kjøpe deg en familiebolig i San Francisco nå.

Men antallet hjemløse henger også sammen med at det er lett å få tak i dop her. Jeg har rullet ned vinduet og kjenner på lukta hvor lett det er. Mange har flyttet inn til byen for å bo på gata.

Slike telt er slått opp i mange nabolag i San Francisco nå. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Reguleringsrush

Pengene til amerikanske politikere sitter også løsere når det handler om kunstig intelligens enn hjelp til hjemløse.

Politikerne i Washington, i Brussel, og i Oslo for den saks skyld, sier alle at de skal regulere bruken av kunstig intelligens før det er for sent.

Amerikanske politikere har friskt i minne hvordan de ikke klarte å stanse sosiale medier i tide, og nå vil de tidligere på banen.

President Biden skriver under på en presidentordre om kunstig intelligens 30. oktober i år. Målet er bedre kontroll og regulering med teknologiens farlige sider, samtidig som myndighetene kan utnytte den fullt ut. Foto: AP

Problemet er bare at myndighetene er helt avhengige av å rekruttere teknologer fra KI-selskapene selv for å finne ut hvordan de skal regulere den.

Og de tjener så bra at det er vanskelig å rekruttere dem til jobber i det offentlige, forteller instituttleder Daniel Zhang ved et KI-senter på Stanford-universitetet.

Daniel Zhang er instituttleder ved KI-senteret HAI på Stanford-universitetet Palo Alto. Her er han sammen med justisminister Emilie Enger Mehl.

USAs kanskje mest fasjonable universitetet ligger i hjertet av Silicon Valley like utenfor San Francisco, og Zhangs institutt forsøker å hjelpe amerikanske myndigheter med å temme kunstig intelligens.

Statssekretær Osmund Løkensgard Hoel og justisminister Emilie Enger Mehl på Stanford-universitetet i Palo Alto 30. november. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

De har mange tidligere studenter i sentrale posisjoner. Som Sam Altmann. Selv om han sluttet på Stanford etter to år fordi han ville starte selskaper og tjene penger.

Førerløs mindfulness

Dette korrespondentbrevet begynte med en del skrøner om kunstig intelligens.

Men at jeg suste rundt i en førerløs taxi, er faktisk sant. Med litt hjelp fra det norske konsulatet fikk jeg tilgang til taxi-appen Waymo i et par timer.

I august dukket selvkjørende, hvite taxier opp i San Francisco. Og Waymo er det eneste selskapet som opererer slike i USA nå.

Det sitter ingen i førersetet. Det blir man fort vant til, tenker NRKs korrespondent. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Konkurrenten Cruise mistet kjøretillatelsen etter at en av bilene deres kjørte rett inn i våt betong og satte seg fast.

Kunstig intelligens, altså maskinlæring, har lært bilene å kjøre, men våt betong sto tydeligvis ikke på pensum.

Det blir mørkt, og initialene mine lyser mot meg i lilla fra sensoren på taket når bilen kommer.

Først kjører jeg en tur sammen med med justisminister Emilie Enger Mehl. Men jeg får raskt dilla. Jeg kjører tur etter tur med Waymos hvite jaguarer.

Det er behagelig avslappende å sitte og se på rattet som snurrer rundt av seg selv foran et tomt førersete.

Dessuten slipper man å småprate med en taxisjåfør.

Initialene dine synes på taket av Waymos taxier når de dukker opp. Foto: Tove Bjørgaas / NRK



Bilen flyter fint rundt i trafikken, mens den spør om hva slags musikk jeg vil høre på. Jeg kan fortelle den det, eller velge mellom kategorier.

Jeg begynner faktisk å fundere litt over livet der jeg sitter. Akkurat slik chatboten Claude foreslo et par dager senere.