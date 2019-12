Kunst-banan solgt for 1,1 millioner – men så ble den spist

På veggen til galleriet Art Basel i Miami hang en gul banan med sølvgrå tape over seg.

Bananen var helt vanlig, dersom en banan kan være vanlig når den er prissatt til 120.000 dollar – 1,1 millioner kroner. Kunstverket skal symbolisere global handel, og kalles «Komikeren».

Det var før David Datuna, en New-York basert kunstner, spiste den.

Ifølge gallerisjef Lucien Terras er kunstverket likevel ikke ødelagt.

– Den var god

Det er den italienske kunstneren Maurizio Cattelan som står bak det gule kunstverket.

Art Basel regnes som en av verdens viktigste kunstmesser for den internasjonale kunsteliten, og arrangeres i Basel, Miami og Hongkong.

KJENT: Maurizio Cattelans kunstverk «Komikeren» fikk mye internasjonal oppmerksomhet da det ble solgt for 1,1 millioner kroner. Nå får derimot bananen enda mer fokus etter at kunstneren David Datuna spiste den. Foto: Cindy Ord / AFP

Banan-kunstverket skapte stor ståhei da det ble solgt i forrige uke for 120.000 dollar.

Og enda større ståhei ble det da David Datuna, en New York-basert kunstner gikk inn på galleriet, tok bananen ned fra veggen, skrelte og spiste den.

FEM OM DAGEN: David Datuna spiser banan-kunstverket. Foto: Social Media / Reuters

– Den var god, sa Datuna til galleripublikummet.

Sertifisert

– Datuna ødela ikke kunstverket. Bananen skal symbolisere en idé, sier leder for galleriet, Lucien Terras, til avisen Miami Herald.

Kunstverket kommer med en garanti som sier at når bananen omsider råtner, kan den erstattes med en ny banen, men likevel være det samme kunstverket.

ERSTATTEREN: Den nye bananen henger nå trygt på veggen på Art Basel i Miami. Enn så lenge. Foto: Eva Uzcategui / Reuters

Derfor ble den gamle bananen – den Datuna hadde fortært – raskt erstattet med en ny banan.

Den nye kunst-bananen voktes nå av flere sikkerhetsvakter, og leder i politiet i Miami, Steven Feldman, sa ifølge The Guardian at hendelsen var «interessant».

Hva er kunst?

I Folkeopplysningen tidligere i år prøvde Andreas Wahl å definere hva kunst er.

I programmet laget Wahl egen kunst og stilte ut i navnet til den anerkjente kunstneren Jan Christensen for å sjekke hvor lett det er å lure publikum.

I Folkeopplysningen stilte programleder og fysiker Andreas Wahl ut kunsten under den anerkjente kunstneren Jan Christensens kunst. I programmet prøvde Wahl å forstå hvordan man kan definere kunst. Foto: Teddy TV

Han påpeker at han enda ikke har fått et entydig svar på hvordan vi kan definere hva som er kunst og ikke.

– Gallerisjef sier bananen ikke er kunstverket, men at den symboliserer en idé. Hva tenker du om det?

– Det lyder kjent. Det er ideene som selges på disse messene, ikke nødvendigvis gjennomføringen eller et håndfast produkt.

– Er bananen verdt 1,1 millioner?

Jeg besøkte jo selv Art Basel (i selve Basel), og ble kjent med publikumet, og deres økonomiske situasjon. En prislapp på 1,1 millioner kroner sklir rett inn i prissjiktet der. Ville bananen vært stor kunst uten en sånn prislapp? Ville det vært kunst overhodet? spør Wahl.

– Banant

Ansvarlig redaktør i netttidsskriftet Kunstkritikk.no, Jonas Ekeberg, sier til NRK at banankunstverket er et klassisk eksempel på idebasert kunst, og at det er kunstverkets mening at man skal diskutere det.

– Det høres kanskje lett ut, men det er ikke det, sier Ekeberg.

INNFRIR: Kurator Jonas Ekeberg mener banan-kunstverket treffer. Foto: Preus Museum

Han påpeker at det ofte er en hårfin linje mellom noe som er ren jippo og interessant kunst.

– Hva tenker du om dette «banan-kunstverket»?

– Tja. Det er jo «banant». Det er et forsøk på å plassere seg i en historisk linje av konseptkunstnere og samtidig gjøre narr av den typen kunst. Jeg synes faktisk kunstneren lander på riktig side i dette tilfellet, sier Ekeberg.

Han avslutter:

– Mange vil at kunst skal være noe trygt og meningsbærende. Beklager å måtte overlevere beskjeden om at det ikke alltid er tilfellet.