Kunne gå på kino for første gang på 30 år

Flere hundre palestinere på Gaza-stripen gikk lørdag kveld på kino for første gang på 30 år, skriver AFP.

Samer kino i Gaza by, den eldste kinoen på Gaza-stripen, åpnet dørene sine etter å ha vært stengt siden 1960-tallet.

Rundt 300 var til stede i kinoen der manglende luftavkjøling gjorde forestillingen til en varm og fuktig opplevelse.

Kvinner og menn satt om hverandre og var ikke adskilt etter kjønn.

«10 år»

Filmen som ble vist var «10 år», en film om palestinere i israelsk fangenskap.

Islamistgruppen Hamas, som har styrt Gaza i ti år, har ikke ønsket å tillate visninger av underholdningsfilmer.

På grunn av temaet slapp «10 år» gjennom Hamas' sensur og kunne vises søndag.

Lørdagens visning var en engangsforestillingen, men Ghada Salmi, en av organisatorene av filmvisningen, sier at den var en del av et større arbeid for å «bringe ideen om kinoer tilbake til Gaza».

- Vi trenger å kunne leve som mennesker, med kinoer, offentlige rom og parker, sier Jawdat abu Ramadan, en av tilskuerne på forestillingen.

Bilder inne fra Samer kino viser at det ikke var helt fullt under den første forestillingen på 30 år. Foto: MOHAMMED SALEM / Reuters

I strid med islam

Rundt to millioner mennesker bor på Gaza-stripen. Over tre år etter den siste krigen med Israel er fortsatt store deler av Gaza by i ruiner.

Samer kino ble bygget i 1944, men ble stengt på 1960-tallet. Resten av kinoene ble stengt på slutten av 1980-tallet under den første palestinske intifadaen.

I 1987 var den en brann på en kino som det ble antatt at islamister sto bak. Mange islamister mener filmfremvisninger er i strid med islam.

– Resten av kinoene var for redde til å vise filmer etter det, sier Ghada Salmi.

Ved noen få anledninger de siste tre tiårene har det vært filmfremvisninger på åpne plasser, men lørdag var første gang publikum kunne gå på en vanlig kino.