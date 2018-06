Kulturprofil tiltales for to voldtekter

Arnault er gift med det tidligere Svenska Akademien-medlemmet Katarina Frostenson og driver et kultursenter som har fått pengestøtte fra Akademien.

I fjor høst anklaget minst 18 kvinner 71-åringen for seksuell trakassering og overgrep, samt for å ha lekket navnene på sju nobelprisvinnere til pressen før de ble offisielt kunngjort.

Saken har utløst en krise i Svenska Akademien, som blant annet deler ut Nobels litteraturpris.

Fakta om Svenska Akademien Ekspandér faktaboks Svenska Akademien har eksistert siden 1786 og ble opprettet av kong Gustaf III.

Institusjonen deler ut priser og stipender innen språk og kultur, deriblant Nobelprisen i litteratur.

Det er i alt 18 medlemmer, som har hver sin nummererte stol. I vedtektene står det at de skal forbli medlemmer i Akademien så lenge de lever. Det skal være tolv medlemmer til stede når nye medlemmer blir utnevnt.

Arbeidet foregår i fortrolighet, og valgene på nye medlemmer er hemmelige.

Den 6. april forlot tre medlemmer Akademien: Kjell Espmark, Klas Östergren og Peter Englund. Disse fikk sammen med Lotta Lotass lov til å gå ut av rådet 7. mai.

12. april trakk den faste sekretæren Sara Danius seg. I tillegg har medlemmet Katarina Frostenson trukket seg fra alle sine oppgaver.

I vedtektene står det at den faste sekretæren først skal gå av når vedkommende fyller 70 år hvis ikke Akademiet bestemmer noe annet, eller sekretæren velger å gå av tidligere.

Statsadvokat Christina Voigt opplyser i en pressemelding at det vil bli tatt ut tiltale for to tilfeller av voldtekt, begge angivelig begått i Stockholm i 2011. Den ene skal ha vært en såkalt sovevoldtekt.

– Min vurdering er at bevismaterialet er tilstrekkelig for tiltale, skriver Voigt.

Nekter

Arnault kaller anklagene grunnløse.

– Han er bestyrtet og hevder sin uskyld, han har ikke begått disse påståtte gjerningene. Han mener at bevisene er for svake, sier forsvareren Björn Hurtig til Aftonbladet.

– Jeg syns overhodet ikke at bevisene når opp til det nivået som kreves for at man skal kunne forvente en fellende dom i en rettssak. Vi mener at det er synd og skam at man har valgt å ta ut tiltale, sier han.

Blant dem Arnauld ifølge svenske medier skal ha trakassert, er kronprinsesse Victoria. Det skal ha skjedd under et arrangement for ti år siden, i en bygning som disponeres av Svenska Akademien.

Den svenske kongefamilien har en fremtredende rolle under Nobel-feiringen i Stockholm, hvor også medlemmene av Svenska Akademien er selvskrevne gjester. Foto: Henrik Montgomery / AFP

Opprør

Anklagene mot Arnault resulterte i et opprør blant medlemmene i Svenska Akademien, og i begynnelsen av april trakk tre av dem seg.

Noen dager senere trakk også Arnaults kone Katarina Frostenson seg og det samme gjorde Akademiens faste sekretær Sara Danius. Siden har også forfatteren Sara Stridsberg gjort det samme på grunn av de

20. april overlot Akademien en intern granskningsrapport utført av advokater på bestilling fra institusjonen, til svensk økokrim.

To uker senere opplyse de at det ikke vil bli utdelt noe nobelpris i litteratur i år.