I en liten leilighet i den hviterussiske hovedstaden Minsk møter NRK tre unge menn fra et land i Midtøsten. De vil ikke si hva de heter eller vise ansiktene sine.

De går ikke ut av leiligheten, for visumene deres er ikke lenger gyldige.

De tre har i halvannen uke vært på grensa til Polen. Men for et par dager siden ga de opp forsøkene på å komme over til EU.

TØFFE FORHOLD: Migranter på grensen mellom Hviterussland mangler både mat og vann. Den eneste varmen kommer fra bålene. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Familiene hjemme hadde samlet sammen nesten 4000 amerikanske dollar til hver av dem for at de skulle få etablere seg i Tyskland eller et annet EU-land, forteller de.

De sier at de hadde blitt forespeilet at det skulle være mulig å komme seg over grensen fra Hviterussland til Polen.

Lukket grense

Det som møtte dem var en bitende kulde, mangel på både vann og mat og en mur av polske grensevakter. Ved hjelp av tåregass og piggtråd sørget vaktene for en nærmest hermetisk lukket grense.

Etter 10 dager innså de at å komme seg over grensen var nærmest umulig. Men å komme seg tilbake til Minsk ble også en utfordring, ifølge mennene.

De opplevde at hviterussiske grensevakter ikke ville slippe folk tilbake. Til slutt var de heldige og fikk hjelp av noen på hviterussiske siden til å forhandle seg tilbake.

Nå sitter de svært skuffet i en leilighet i Minsk. Drømmen om et bedre liv i EU er knust.

De tre vil ikke kritisere hviterussiske myndigheter for det som har skjedd. De sier at det var deres avgjørelse å reise, og at de grep sjansen da den kom via Hviterussland.

Mennene håper nå å komme seg på et fly tilbake til hjemlandet.

Sjåfører frakter folk tilbake

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko sa tidligere i uken at de vil kunne frakte migranter til Tyskland med landets statseide flyselskap Belavia, hvis Polen ikke sørger for å åpne en humanitær korridor.

Migrantene som nå gir opp for å dra hjem sier til NRK at de ikke vil gjøre et nytt forsøk på å komme til et europeisk land.

I KØ: Sultne og kalde stiller migrantene seg nå i kø for å få hjelp fra Hviterussland. Slik får Hviterussland vist frem at de behandler migrantene bedre en Polen. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

De er langt fra de eneste som nå snur. Flere migranter NRK har snakket med sier det samme. Og sjåfører som har fraktet folk til grensen, frakter nå også folk tilbake til hovedstaden.

Gir ikke opp

I Brugzi, én kilometer fra grenseområdet, er tonen en annen. Her har president Lukasjenko beordret at et lager skal gjøres om til migrantleir. Nå har rundt tusen migranter tilbrakt natten i den provisoriske innkvarteringen.

Menneskene her forteller NRK at de ikke har gitt opp. De vil fortsatt forsøke å komme seg over grensen.

DRØMMEN LEVER: Bawar Suliman fra Irak har fortsatt en drøm om å komme seg til Europa. Han er glad for at hviterussiske myndigheter nå har åpnet en leir for migrantene. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Jeg vil bli her, jeg vil til Europa, men Europa vil ikke ha oss, sier en av migrantene vi møter i lagerhallen.

Han skjønner at han ikke kommer over grensen nå, men gir ikke opp håpet og hevder det stadig kommer nye migranter til grenseområdet.

Over 2000 av dem som kom til lageret i går, har også returnert til teltleirene tett ved grensen. Slik fortsetter krisen som Vesten sier er skapt av Hviterussland for å splitte EU og slå tilbake mot sanksjoner. Minsk har avvist anklagene.

LAGERHALL: Flere tusen migranter har ifølge hviterussiske myndigheter overnattet i denne lagerhallen. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Håper det ikke tar år

– Vi må forberede oss på at situasjonen på den polsk-hviterussiske grensen ikke vil løses raskt. Vi må forberede oss på måneder. Jeg håper det ikke tar år, sa den polske forsvarsministeren Mariusz Blaszczak til polske Radio Jedynka onsdag.

Tirsdag avfyrte polske grensevakter tåregass og satte inn vannkanoner mot steinkastende migranter som forsøkte å ta seg over EUs østlige grense. Det polske forsvarsdepartementet hevdet også at Hviterussland hadde utstyrt migranter med sjokkgranater og tåregass.

Ni politifolk, én grensevakt og én soldat ble såret i sammenstøt tirsdag, ifølge polske myndigheter. Alle var skrevet ut av sykehus onsdag.

Ifølge ubekreftede tall skal minst ti migranter være omkommet på grensen siden slutten av sommeren.