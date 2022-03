Kuldebølge i Ukraina: – Har aldri sett så mange forfrosne pensjonister

Siden russerne invaderte Ukraina 24. februar har været vært mildere enn vanlig på denne tiden av året.

Ifølge Washington Post har temperaturen vært rundt 5 grader varmere enn normalt.

De neste dagene forandrer det seg. En kuldefront kommer inn over Ukraina:

I Kharkiv melder Yr ned til 10 minusgrader om natten den nesten uken.

I Mariupol melder Yr ned til 6–7 minusgrader om natten hele den neste uken.

I Kyiv melder Yr også at det skal bli kaldere utover uken. Ned til 7–8 minusgrader.

Lokale variasjoner kan gjøre det enda kaldere. SVTs meteorolog Nils Holmqvist melder at enkelte steder nord og nordøst i landet kan bli ned til 20 minusgrader.

– Dette betyr at mennesker som nå er i krise, som har mistet vann, elektrisitet, som ikke har fått mat på lange tider, nå også vil fryse, sier Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.

En kvinne varmer seg i kulden på jernbanestasjonen i Lviv mens hun venter og håper på komme seg på et tog vestover til Polen. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Venter i timevis i kulden

FNs høykommissær for flyktninger UNHCR advarer om situasjonen for flyktningene som prøver å komme seg ut av landet.

Gravide kvinner, barn, eldre og funksjonshemmede venter nå i timevis i kulden ved grenseoverganger.

UNHCR-talsmann Matthew Saltmarsh sier at de samarbeider med lokale myndigheter med å bedre forholdene, ifølge AFP.

Blant annet arbeider de med å sette opp steder der de mest utsatte kan varme seg mens de venter.

Går utover de eldre

Laila Matar, leder for Flyktninghjelpens medie- og påvirkningsarbeid. Foto: Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen er bekymret for at manglende elektrisitet og gass i vinterkulden vil gjøre en allerede forferdelig situasjon enda verre for folk i Ukraina.

– Derfor er det desto viktigere at partene i konflikten gjør sitt ytterste for å beskytte sivilbefolkningen fra angrep og finner diplomatiske løsninger på denne meningsløse krigen, sier Laila Matar i Flyktninghjelpen.

Generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Generalsekretær Jan Egeland tror kulden vil gå mest utover de eldste, funksjonshemmede og barn.

– Det er veldig mange barn, men det er utrolig mange eldre. Det er klart at uten brensel, uten elektrisitet, uten vann og avløp blir det helt fryktelig når det også er iskaldt.

– Det var dette som gjorde størst inntrykk på meg da jeg var i Øst-Ukraina i februar. Jeg har aldri sett så mange forfrosne pensjonister og uføre funksjonshemmede, sier Egeland.

De som har søkt tilflukt på T-banestasjonene i Kharkiv har på seg luer og har dekket seg til med tepper. Foto: STRINGER / Reuters

Kulden kan ta liv

De lave temperaturene kan ta liv, skriver Leger Uten Grenser i en pressemelding.

Organisasjonen sender mer enn 2000 soveposer, 3500 termiske fleecetepper, tusenvis av sett med termisk undertøy, fleecegensere, hatter, regnjakker og andre klær.

Flyktninghjelpen har som mål å hjelpe 800.000 mennesker inne i Ukraina og i nabolandene Polen, Romania og Moldova i løpet av de neste seks månedene, blant annet med nødhjelpsartikler.

For hver dag krigen fortsetter, blir det vanskeligere å stanse den, sukker Egeland.

– Hvis ikke blir det for sent og da kan vi få tilstander som i Syria, der byer ikke var beleiret i uker, de ble beleiret i år. Det er intet verre enn en by som blir beleiret i lang tid. Da sulter mennesker og da dør de.

Kilde: Institute for the Study of War / Rochan Consulting / NRK. Oppdatert 12.03.22