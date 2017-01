Kulde tar liv i Europa

Den ekstreme vinterkulden fører til dødsfall og svært utfordrende humanitære forhold, sier hjelpeorganisasjonene. Noen steder på Balkan har det vært så kaldt som 30 minusgrader.

Generalsekretær i Røde Kors Bernt Apeland, sier at de nå deler ut mat og varme klær i flere land. Foto: Marit Kolberg / NRK

– I Ukraina og Hviterussland ser vi noen av de mest utfordrende forholdene. Flere titalls personer har omkommet denne måneden i Øst-Europa som følge av kulden, skriver Bernt Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

I den serbiske hovedstaden Beograd holder rundt 15.000 migranter til i nedlagte lagerbygninger.

– Kulden er nesten ikke til å holde ut. I natt sov vi ikke. Vi satt rundt bålet for å holde varmen. Snart håper vi at noen kan få åpnet grensen nordover, sier Amin fra Pakistan til NRK.

VARME: Migranter varmer seg ved bålet i en forlatt lagerbygning i Beograd. Foto: Darko Vojinovic / AP

– Konsekvensene av europeisk politikk

I Hellas bor det mer enn 60.000 syriske flyktninger. Flere er flyttet til prefabrikkerte hus og oppvarmede telt. Leger Uten Grenser sier mer enn 2.500 migranter, inkludert barn, kvinner og funksjonshemmede, lever i telt uten varmt vann eller oppvarming.

Flyktningene i Hellas venter på å få søknadene om asyl behandlet, og må i mellomtiden leve under det organisasjonen kaller umenneskelige forhold.

– Vi er vitne til de mest grusomme og inhumane konsekvensene av europeisk politikk, som brukes til å hindre og diskriminere dem som kun søker sikkerhet og beskyttelse i Europa, sier Stefano Argenziano i Leger Uten Grenser til NTB.

Situasjonen forverret for flyktninger på Balkan

Landansvarlig i Norges Røde Kors, Thomas Syvertsen sier forholdene er krevende. Foto: Røde Kors

I Ukraina har det blitt rapportert flest dødsfall. Her er forholdene for asylsøkere og hjemløse spesielt krevende.

Thomas Syvertsen er landansvarlig for Vest- og Sentral-Europa i Norges Røde Kors. Han forklarer at forholdene forverret seg altfor fort.

– På Balkan er det meldt temperaturer helt ned i minus 30 grader, men vi ser at kulda rammer enda hardere for eksempel i Hellas. Det er fordi flere her bor i telt og uisolerte brakker. Vi er spesielt bekymret for de som lever utendørs, sier han.

Videre forklarer Syvertsen at rapportene fra Ukraina viser over 40 omkomne. I tillegg har Røde Kors fått rapporter om flere døde i Hviterussland og Polen.

– Det er snakk om flere titalls døde i Europa. Spesielt i Øst-Europa.

– Hvordan er det å være flyktning nå?

– De fleste migrantene er ikke vant til disse forholdene på vinterstid. Det gjør at de overhodet ikke er forberedt, og det gjør de ekstra sårbare for denne perioden, avslutter Syvertsen.

NØDHJELP: Røde Kors har nå sendt ut ni nødhjelpsteam til Ukraina. Foto: Røde Kors

Barn og eldre spesielt sårbare

I flere land er veier og vannledninger ødelagte, og i noen områder mangler innbyggerne strøm. Lokale myndigheter har nå utstedt smogvarsler over hele Polen. De oppfordrer spesielt barn og eldre til å holde seg innendørs som følge av at kull- og avfallsfyrte ovner fører til høy luftforurensing.