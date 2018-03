Kubansk sigar-auksjon for bedre helse

Fredag kveld møttes flere enn 2000 ivrige sigarkjøpere opp på en gallamiddag i Havanna. Unge kvinner i elegante kjoler og menn i stramme dresser bar inn eskene med de eksklusive varene, som ikke akkurat er kjent for å være helsebringende.

Det ble solgt sigarer for millioner på auksjonen. Foto: AP

Men på Cuba blir salget av de kjente sigarene brukt til å finansiere landets helsevesen, melder nyhetsbyrået AP som var til stede på arrangementet.

Det ble også auksjonert humidorer i form av skap som er laget for å sikre at sigarene ikke tørker ut når de oppbevares der.

Det var deltakere med lommebøker som tydeligvis er langt fetere enn gjennomsnittet som handlet her.

En gruppe fra De arabiske emirater kjøpte tre humidorer for 4,7 millioner kroner. En belgisk samler betalte 1,9 millioner for en eske sigarer som han kalte et samlingsobjekt.

Sju slike skap til oppbevaring av sigarer gikk også under hammeren. Foto: AP

Et helsevesen som sliter

Helsevesenet på Cuba var lenge en stolthet for det kommunistiske styret i landet, men det har måttet kutte kraftig i mange år nå. Fra 2009 til 2014 ble det 62 prosent færre allmennleger, viser offentlig statistikk, gjengitt i den spanske avisen El Pais. Fra 2010 til 2012 ble 54 sykehus nedlagt og mange hundre klinikker stengt.

Mange av de godt skolerte helsearbeiderne har forlatt landet. Flere enn 50.000 av dem jobber nå i andre Latinamerikanske land, melder Cubas offentlige nyhetsbyrå.

Med sigarindustrien går det langt bedre, ifølge de offentlig ansatte i Habanos S.A. Det er landets statlig drevne distributør som tar seg av salget av den etterspurte varen.

I fjor ble det solgt sigarer for 3,9 milliarder kroner fra Cuba. Det var en økning på 12 prosent fra året før.