Små barnehender slår på trommer og barbeinte føtter danser lett på varm sand i skolegården.

Kortesjen til kronprinsen har ankommet barneskolen Costa do Sol i Mosambiks hovedstad Maputo og barna ønsker velkommen med dans.

Barna har lært å ta vare på miljøet på skolen, og i dag skal de vise fram alt de har jobbet med de siste månedene.

En av elevene holder seg fast i ryggsekken når kronprinsen ankommer skolen. Hun har aldri sett en prins før. Foto: Ida Titlestad Dahlback

Skrot blir kunst

Kronprinsen får se kollasjer av ville dyr som er laget av biter av søppel fra stranda. Barna viser fram et nesehorn i sølvfolie og en gul løve laget av emballasje fra godteri. Kronprinsen får en gave fra barna, som er et portrett av seg selv laget i søppel.

Kronprinsen fikk et portrett av seg selv laget av søppel fra stranda i gave. Foto: Ida Titlestad Dahlback

– Det arbeidet som gjøres her er veldig viktig. Barna læres opp til å tenke over hvordan de behandler søppel og ikke bare kaste det på stranda. Jeg er sikker på at dette engasjementet kommer til å bli med dem når de blir voksne, sier kronprinsen.

Miljøaktivisten Carlos Serra viser kronprinsen rundt på skolen. Han leder prosjektet Cooperativa de Educação Ambiental Repensar (CEAR), som fokuserer på å gjøre barna mer miljøbevisste.

– De har samlet over tusen tannbørster fra stranda. Barna er framtiden og det er viktig at vi lærer dem å tenke på hvordan de behandler naturen fra de er små, sier Serra.

Disse rosene er laget av søppel. Foto: Ida Titlestad Dahlback

Tonn med plast

13 millioner tonn plast ender opp i havet hvert år, og mye av dette flyter i land på strendene i Mosambik. Det afrikanske landet har en lang kystlinje og sliter med å fjerne alt søppelet som skylles i land.

Kronprinsen går ned på stranda ved barneskolen. Her ligger det tomme brusflasker, emballasje og lightere mellom de lokale fiskernes garn. Kronprinsen synes det er flott at barna gjør en innsats for å rydde stranda hver dag.

Kronprinsen og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein ble tatt med til stranda, der store mengder søppel ligger side om side med fiskegarn. Foto: Ida Titlestad Dahlback

– Den unge generasjonen skjønner intuitivt at vi må ta vare på havet for at vi skal kunne ha en framtid i det hele tatt, sier kronprinsen.

Tidligere var mangroveskogen utbredt på stranda ved barneskolen i Maputo, men ekstremvær og erosjon har ført til at sanden har spist opp mer og mer av kysten. Fisk og reker som gyter i mangroveskog, har ikke lenger like mange steder å gjemme seg.

Kronprinsen var imponert over innsatsen barna har gjort for å rydde strendene for søppel og bruke det til noe nyttig. Foto: Ida Titlestad Dahlback

Brenner for miljøet

Etter besøket på stranda vinker elevene farvel med kronprinsen. Han tar med seg portrettet han har fått i gave og synes besøket på barneskolen var inspirerende.

– Jeg brenner for å legge til rette for at mennesker skal få et bedre liv, og derfor synes jeg det er viktig å jobbe med dette temaet. Et renere og mer bærekraftig miljø gjør det enklere å få til utvikling, som kan føre til at mennesker får det bedre, sier kronprinsen.