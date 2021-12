Den offisielle delen av kronprinsens besøk starter i Sikkerhetsrådssalen i FNs hovedkvarter. Her får han se hvor Norge har plass i to år.

Kronprinsen deltok aktivt i kampanjen for å få Norge valgt.

– Store utfordringer

– Vi som mennesker har klart å skape en god verden, på veldig mange måter. Mange mennesker lever gode liv. Samtidig er det store utfordringer, sa kronprins Haakon til NRK da han møtte pressen i den store møtesalen.

Salen omtales ofte som «det viktigste rommet i verden».

– Akkurat nå har vi pandemi. Det er klimautfordringer, krig, konflikt og mennesker på flukt. For å finne løsningene på disse utfordringene trenger vi internasjonalt samarbeid, sa kronprinsen.

I FN-BYGNINGEN: Kronprinsen på vei inn til Sikkerhetsrådsalen mandag. Foto: Anders Tvegård/NRK

Møter generalsekretæren

Under besøket i New York møtte kronprinsen FNs generalsekretær António Guterres.

– FN er bærebjelken, utgangspunktet for internasjonalt samarbeid i verden. Det er viktig for Norge, og derfor ønsker Norge å også sitte i Sikkerhetsrådet, sa kronprinsen.

– Da kan vi bidra med vår kompetanse, og være med å bidra til at FN gjør så god jobb som mulig, sa han.

Kronprinsen er frivillig ambassadør for FNs utviklingsprogram (UNDP).

NORGE I SIKKERHETSRÅDET: Utenriksminister Anniken Huitfeldt er i New York for å forberede Norges lederskap i FNs sikkerhetsråd i januar. Foto: Anders Tvegård / NRK

Beskyttelse av barn i krig

Kronprinsen skal holde Norges innlegg på et uformelt Sikkerhetsrådsmøte om beskyttelse av barn i krig.

Equinors havvindprosjekt og oljefondets investeringer i bygningsmasse på Hudson Square står også på programmet.

Før avreise til Washington, skal kronprinsen også stå på handelsgulvet på Wall Street-børsen, der investorer fokuserer på bærekraftig utvikling.

Gir medalje til 99-åring

Med seg i bagasjen fra Norge har kronprinsen en krigsdekorasjon. Han skal overrekke Deltagermedaljen til krigsseileren Karl Aksel Andresen.

FÅR MEDALJE: 99 år gamle Karl Aksel Andresen fra Søgne bosatte seg i Brooklyn, New York etter andre verdenskrig. Foto: Anders Tvegård / NRK

Andresen tjenestegjorde som matros og kokk på flere handelsfartøy og har bodd i Brooklyn siden andre verdenskrig. Han er den siste gjenlevende krigsseileren av de mange hundre som bosatte seg i New York etter krigen.

– Jeg ville aldri trodd at noen skulle gjøre stas på meg i en alder av 99 år, sier Andresen til NRK.

FØRJULSTUR TIL USA: Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen, utenriksminister Anniken Huitfeldt og næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Anders Tvegård / NRK

Tre statsråder er med på kronprinsens rundreise. Utenriksminister Anniken Huitfeldt, Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen og næringsminister Jan Christian Vestre.

Kronprinsen møter Pelosi og Kerry

Kronprinsen ankommer den amerikanske hovedstaden med tog tirsdag kveld. Under det to dager lange besøket her, skal han møte blant andre representanthusets leder Nancy Pelosi.

Kronprinsen skal også åpne Norges ombygde ambassade, og delta på seminar i håp om å styrke kunnskapen om Norge som en arktisk nasjon.

Før tenning av julegran, skal kronprinsen og USAs klimautsending John Kerry snakke om regnskog.