Kroatia har vore open for turistar sidan 9. mai: – Det er reine sensasjonen å sjå ein turist her

Verst råka er den gamle bystaten Dubrovnik som ligg heilt sør på Kroatia-kysten. To tomme cruisebåtar gliser mot oss når vi kryssar Franjo Tudjman brua inn til gamlebyen.

Marc Van Bloemen fortel han måtte ta fram mobilen og fotografere to asiatiske turistar. Det var ein sensasjon. Foto: Nicola Zini / NRK

– 90-95 prosent av gjestane mine kjem med fly, det er for langt å køyre ned hit fortel utleigar Marc van Bloemen. Det er mindre folk her no enn under krigen på 90-talet.

Og det ser ut som om folk i Dubrovnik har godt av ein pustepause frå hordane av turistar. Dei heng på uterestaurantane og kosar seg utan noko spesielle tiltak enn ein og anna sprit-dispenser.

– Eg tok bilde av to asiatiske turistar her nyleg. Det er reine sensasjonen å sjå ein turist her, ler van Bloemen.

Det har byrja gå fly frå hovudstaden Zagreb, men Dubrovnik er generelt for dyrt for kroatiske turistar. Byen har sikta seg inn mot utanlandske turistar med kjøpekraft, så det hastar med å få inn turistfly frå utlandet.

Loren Zekic (til høgre) prøvar å halde humøret oppe til trass for at det ser ut til å bli ein svært tung sesong for firmaet hans Dubrovnik Explore, som driv med båtguiding. Han har seks hurtiggåande båtar og ansvaret for fleire tilsette som skipperen Srdan ved roret. Foto: Nicola Zini / NRK

Kjempar for å overleve

Loren Zekic driv eit firma som tilbyr båtturar til turistar. Han fortel dette er første turen han i år. Båtane hans ligg på land, men han har sjøsett ein for å drive litt fiske i mangel på andre ting å gjere på.

– Eg håpar vi kan berge 10 prosent av sesongen, uansett blir det ein tøff vinter. For å bruke ein Game of Thrones klisje: «Winter is coming». Eg trur mange små turistbedrifter vil gå dukken i sommar om dei ikkje har sparepengar.

Dubrovnik vart brukt som kulisse i TV-serien Game of Thrones, og innspelingsstadane har blitt viktige stoppestadar for båt-guidane.

Amfiteateret ved ruinen av Hotel Kupari vart brukt som gladiatorring i TV-serien Game of Thrones. Hotellet vart bomba på 90-talet og står framleis til forfalls. Foto: Nicola Zini / NRK

I Dubrovnik lever meir eller mindre alle av turisme, og det er i sommarmånadane ein skal tene pengane ein skal tære på om vinteren.

Fryktar økonomisk krise

Heilt sidan 9. mai har dei kroatiske grensene vore opne for EU- og Schengen-borgarar, utan krav om karantene.

Alt NRKs korrespondent og italienske fotograf måtte vise på grensa var ein hotellreservasjon.

Turisme er 25 prosent av brutto nasjonalprodukt i Kroatia, og landet har lite anna næring. Difor er det frykt for økonomisk krise i landet om ein ikkje klarar å berge deler av sesongen.

Ein reknar med at den kroatiske økonomien vil krympe med over 9 prosent i 2020.

Ein vanleg laurdag på byen i Dubrovnik. Fotograf Nicola Zini frå Italia (til venstre) og medhjelpar Gorazd Jukovic frå Slovenia (høgre) kan slappe av utan å gå med maske for første gang på fleire månadar. Foto: Nicola Zini / NRK

Kroatia ber om opne grenser

Kroatia har lenge pressa på for å fjerne karantenerestriksjonane innanfor EU. Og signala er gode frå Tyskland. Den tyske utanriksministeren Heiko Maas har sagt at han ikkje ynskjer å forlenge reiseråda for «populære» turistmål etter 15. juni. Det har alt byrja gå tyske charterfly til den kroatiske byen Split.

Kroatia meiner dei har gjort sin del av jobben. I skrivande stund har landet berre 22 aktive saker, og litt over 100 døde.

I Dubrovnik var det ifølgje lokale kjelder berre ein person i karantene, ein svensk turist.

Tonci Peovic (til venstre) og korrespondent Roger Sevrin Bruland diskuterer framtida for turistlandet Kroatia ved den vakre hamna i Dubrovnik. Foto: Nicola Zini / NRK

«Den nye normalen»

NRK møte Noregs honorære konsul Tonci Peovic ved ein av dei mange sprit-dispenserane i byen.

Ved sidan av å vere konsul, leiar han ein liten flyplass på øya Brac, og han er aktiv i det internasjonale flysamarbeidet.

Han fortel at koronaviruset tvinger oss til å endre vanane våre, fordi dette er noko vi må leve med i lang tid framover.

– Dette er «den nye normalen». Eg arbeidde med flysikkerheit da ellevte september angrepa skjedde. Før terrorangrepa var det ingen som brydde seg om flyplass-sikkerheit. Etterpå vart det standard. No vil smitteverntiltaka bli standard og noko vi vil bli vande med.

Han tviler på at flyselskapa kan leve med å ha eit ledig midtsete i lengre tid. Da blir flybillettane for dyre.

No handlar det først og fremst om å berge den viktigaste månaden juli, så vil ein ha eit år på seg til å førebu sesongen i 2021.

