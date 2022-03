Her kan du lese om kva som skjer i krigen i Ukraina søndag. Du kan lese om:

Bystyret i Mariupol hevdar søndag morgon at russiske styrkar skal ha bomba ein kunstskule i hamnebyen laurdag, skriv nyheitsbyrået Reuters.

Rundt 400 menneske skal ha søkt tilflukt der. Det er førebels ikkje meldt om dødsfall.

Laurdag var det igjen harde kampar i hamnebyen Mariupol, og russiske styrkar avanserte mot sentrum.

Dette gjorde det vanskeleg å redde ut fleire hundre menneske som har sete innesperra i eit utbomba teater sidan onsdag.

Eit satellittbilete viser omfanget av bombinga av teateret i Mariupol. Gatekampar hindra ein redningsaksjon for dei hundrevis av menneske som sit fanga i ruinane av teateret som vart bomba av Russland onsdag. Foto: Maxar technologies / AP

Sidan invasjonen av Russland har Mariupol hatt nokre av dei hardaste kampane.

– Barn og eldre døyr. Byen er rasert og viska vekk frå kartet, sa politisjef Michail Versjnin i ein video som var filma i ein av gatene i byen.

Angrepa held fram og 80 prosent av bustadene i byen er øydelagde.

Det store stålverket Azovstal har også fått store skadar. Ein talsmann sa at stålverket, som er eit av Europas største, er i ferd med å bli heilt øydelagt.

Fleire bustadblokker er øydelagde i Mariupol. Foto: PAVEL KLIMOV / Reuters

Fleire tusen innbyggjarar skal vere tvangsevakuerte til Russland, ifølgje bystyresmaktene i Mariupol.

I ei ytring seier bystyret at innbyggjarane skal vere ført til leirar der russiske styrkar sjekka telefonane og dokumenta deira, for så å sende dei til Russland.

Ei fortvila kvinne framfor ei bomba bustadblokk i Mariupol. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Ordførar i byen, Vadym Bojtsjenko seier i ytringa at det er vanskeleg å førestille seg at folk blir tvangsevakuert til eit anna land på 2000-talet, skriv CNN.

Pyotr Andryuschenko jobbar for ordføraren og har sagt til The New York Times at rundt 4000 menneske skal vere flytta til Taganrog dei fekk med seg passa sine.

Taganrog er ein by i regionen Rostov som grensar til søraust Ukraina.

Pro-russiske styrkar køyrer ei pansra køyretøy i den omleira byen Mariupol. Foto: STRINGER / Reuters

Lege Eduard Zarubin forlét onsdag Mariupol, men seier at han har hatt kontakt med tre familiar som har blitt tatt med til Taganrog av russiske soldatar.

– Russarane kjem gjennom kjellarar, og om det er folk der, tar russarane dei med til Taganrog med makt, sa Zarubin til avisa.

Dette er opplysningar som ikkje er stadfesta frå uavhengige kjelder.

Styresmaktene i Kharkiv hevdar at fleire sivile er drepne i eit russisk artilleriangrep på ei bustadblokk i byen.

Ifølgje militære kjelder er minst fem drepne, og ein av dei skal vere ein ni år gammal gut.

Kharkiv er den nest største byen i Ukraina og har vore omleira av russiske styrkar sidan byrjinga av invasjonen 24. februar.

Redningsmannskap jobba fredag på eit øydelagt administrasjonsbygg i Kharkiv. Foto: Andrew Marienko / AP

Styresmaktene seier at 266 sivile skal ha mista livet i byen, og 14 av dei skal vere born, skriv NTB.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj seier omleiringa av Mariupol vil gå inn i historia som eit krigsbrotsverk gjort av russiske styrkar.

– Å gjere dette mot ein fredeleg by. Det som okkupantane gjorde, det er ein type terror som vil bli hugsa i hundre år.

Zelenskyj sa dette i ein videotale til nasjonen tidleg søndag morgon.

Zelenskyj fortalde også til ukrainarane at forhandlingane med Russland verken er enkle eller hyggjelege, men at dei er naudsynte.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte tidleg søndag morgon frå presidentkontoret i Kyiv. Foto: Ukrainas presidentkontor / AP

Han sa at han hadde diskutert utviklinga i samtalane med Frankrikes president Emmanuel Macron laurdag.

Zelenskyj kunngjorde også i talen at Ukraina forbyr fleire prorussiske parti så lenge krigslovene er på plass i landet.

– Aktivitetane til politikarane som er retta mot splitting eller samansverjing, vil ikkje lukkast, men vil få ein kraftig respons, sa han ifølgje avisa Ukrainska Pravda.

Eit parti som er ramma er For livet og Opposisjonsblokken, som er representert i nasjonalforsamlinga.

Dei i alt 11 forbodne partia blir stempla som anten euroskeptiske, antiliberale eller prorussiske.

Rundt 1500 medium som spreier russisk propaganda er blokkerte i Ukraina, melder ukrainsk Interfax ifølgje BBC.

Dei blokkerte mediekanalane skal ha ein lyttar- og sjåarmasse på rundt 15 millionar.

Opplysninga skal stamme frå ukrainsk politi som og seier at ytterlegare 3178 publikasjonar som forsvarer krigslovbrot og drap på sivile er stengde.