Kritiserer Trumps benådning av omstridt sheriff

– De som håndhever loven, har et spesielt ansvar for å respektere alle menneskers rettigheter i USA. Vi kan ikke tillate at noen tror det ikke lenger er tilfellet som følge av denne benådningen, sa Ryans talsperson, Doug Andres, lørdag.

Fredag benådet Trump 85 år gamle Joe Arpaio, som nylig ble funnet skyldig i å ha fortsatt å bruke trafikkpoliti målrettet mot innvandrere etter at en føderal dommer fastslo at praksisen var diskriminerende.

UENIG: Paul Ryan går offentlig ut med kritikk mot Donald Trumps benådnig av Donald Trump. Foto: MARK WILSON

Den tidligere sheriffen kaller seg selv «USAs tøffeste sheriff» og ble for alvor kjent da han på 1990-tallet utvidet et lokalt fengsel ved å opprette en teltleir han selv omtalte som en konsentrasjonsleir.

Arpaio risikerte seks måneders fengsel.

Ville droppe saken

– I sin tid som sheriff har Joe Arpaio tjent offentligheten og beskyttet folk fra kriminalitet og ulovlig innvandring. Han er nå 85 år og har tjent landet vårt i beundringsverdige 50 år og er derfor verdig en benådning fra presidenten, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

The Washington Post skriver lørdag at Trump for flere måneder siden prøvde å få sin egen justisminister Jeff Sessions til å gripe inn og stanse saken mot Arpaio.

Han ble frarådet å gå videre med denne planen fordi den ville bli oppfattet som upassende, ifølge avisen. I stedet godtok Trump å la saken gå sin gang og heller gå for en benådning hvis Arpaio skulle bli dømt.

Arpaio var en av Trumps første og mest innbitte støttespillere i hans kamp for å bli president. For fem år siden ble de våpenbrødre og bidro til å spre den falske teorien om at daværende president Barack Obama ikke var født i USA.

Fikk hint

Presidenten hintet om benådningen allerede onsdag under et folkemøte i Phoenix, Arizona.

– Liker dere sheriff Joe? spurte presidenten og ble møtt med jubel fra salen.

– Vel, jeg spår at det kommer til å gå bra med ham. Men jeg gjør ikke noe i dag eller i morgen. Jeg vil ikke være så kontroversiell, sa Trump.