Kritiserer forholdene i japansk varetekt: – Jeg fikk ikke puste

For litt over en uke siden ble norske Ingrid Martinussen (32) satt fri etter å ha vært tre uker i isolat på en japansk politistasjon, mistenkt for narkotikakriminalitet.

Hennes amerikanske venninne, Jen, ble også arrestert, mistenkt i den samme saken. Hun sier hun har gitt opp Japan etter å ha sittet i varetekt i åtte dager.

– Jeg har bodd her i 15 år. Jeg ville egentlig bli her hele livet, men det er ikke trygt. Nå vil jeg bare hjem. Jeg føler meg ikke velkommen eller ønsket lenger, sier hun.

Ingrid Martinussen sammen med sin venn Stian Sopp og advokat Farid Bouras. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Gispet etter luft

Erfaringen fra varetekt har gjort henne redd.

Hun forteller om håndjern så stramme at de ga sår, vakter som tvang henne til å være våken og at de strammet et belte rundt livet hennes så hardt at hun nesten besvimte.

– De sa at det var normalt, men jeg gispet etter luft. De ba meg stoppe og sa at jeg overdrev, men jeg fikk ikke puste, sier hun.

Jen og Ingrid ble kjent gjennom sin felles interesse for Pokémon. Foto: Fang Yongbin / NRK

Det begynte med Pokémon. Denne felles interessen førte til et over ti år langt, dypt vennskap med norske Ingrid Martinussen, som ble løslatt i forrige uke.

Venninnene ble arrestert, mistenkt for å ha bestilt kaker med marihuana fra USA. Jen mener etterforskerne brukte tøffe metoder fordi de manglet bevis. Sakene mot de to kvinnene er ikke henlagt.

– Jeg følte at de prøvde å slite meg ut og påføre meg smerte. Jeg følte ikke at de prøvde å tvinge meg til å tilstå, men at de prøvde å manipulere meg til å si at hun gjorde det, sier Jen.

Var uskyldig – tilsto drap

Erfaringen hennes er ikke unik. Japanske Shoji Sakurai ble utsatt for så sterkt press under avhør at han erkjente et drap han ikke hadde begått.

– De er overbevist om at du er kriminell. De fortsetter å plage deg psykisk fra morgen til kveld, hele dagen. Til slutt gir du tapt. I min sak sa de hele tiden at vi hadde gjort det. Til slutt måtte jeg ta en løgndetektortest, og da sa de at testen viste at jeg var skyldig, sier Sakurai.

Han ville trekke tilståelsen, men ble dømt til fengsel på livstid i japansk høyesterett.

I 1996, etter nesten 30 år bak murene, ble han endelig frikjent.

– Jeg er ikke trist. Bare sint og bitter, sier han.

Shoji Sakurai satt nesten 30 år i fengsel før han ble frikjent. Foto: Fang Yongbin / NRK

Fikk panikkanfall

Advokat og tidligere aktor Koichi Endo mener det juridiske systemet er blitt bedre og at det fungerer godt, og at utfordringene er unntaket og ikke regelen.

– Å presse på for en tilståelse... Jeg nekter ikke for at et slikt fenomen eksisterer, men det er verken en regel eller slik systemet fungerer. Det handler om individuell karakter. De er utdannet til å ikke gjøre det, men i ethvert samfunn er det personer som ikke følger opplæringen, sier han.

Advokat og tidligere aktor Koichi Endo. Foto: Fang Yongbin / NRK

Jen og advokaten hennes mener det hun har opplevd i varetekt er brudd på menneskerettighetene, og vurderer å gå til sak. Men så langt kan hun bare vise frem egne tegninger som bevis, og det er trolig ikke nok.

Opplevelsen har uansett satt spor, og saken etterforskes videre.

– Det første natta jeg var hjemme igjen hadde jeg et kraftig panikkanfall. Jeg gråt, skrek og klarte ikke å slutte å skjelve. Jeg var så redd for at de skulle komme å ta meg igjen, sier hun.

NRK har vært i kontakt med politistasjonen der hun var varetektsfengslet, men de ønsker ikke å kommentere påstandene og kritikken.

Ingrid Martinussens advokat Farid Bouras skriver dette til NRK om status for sakene:

«Ingrid er fortsatt mistenkt, men grunnlaget for mistanken er totalt svekket. Saken blir rutinemessig henlagt om ikke så lenge. Dette vil også gjelde for Jen. Når pass og andre eiendeler blir utlevert så er det et tegn på at etterforskning rundt selve den mistenkte mer eller mindre over.»