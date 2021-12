Etter planen skal soldater fra Taliban beskytte FN-ansatte i Afghanistan. Soldatene skal også sikre FN-transporter med nødhjelp rundt om i det krigsherjede landet.

Kritikere mener et samarbeid som FN legger opp til, vil legitimere Taliban og bryte med sanksjonene mot organisasjonen.

Soldatene som skal beskytte FN er en del av sikkerhetsstyrkene i Afghanistan og underlagt innenriksdepartementet.

Sjefen deres, innenriksminister Sirajuddin Haqqani, står på FBIs liste over Talibanledere som det er utstedt arrestordre på.

Det er nyhetsbyrået Reuters som videreformidler et FN-notat der planen lanseres.

Der står det at FN foreslår å betale 6 millioner dollar (53 millioner kroner) som skal gå til Talibansoldaters lønn og matrasjoner. Motytelsen er å gi FN beskyttelse.

– Belønne Taliban

Kritikken lar ikke vente på seg. En av kritikerne er lederen av utenrikskomiteen i Representantenes hus, republikaneren Michael McCaul.

– Vi risikerer å bruke amerikaneres skattepenger på å belønne, legitimere og styrke det samme Taliban som tok makten med våpen og som viser ingen interesse i å følge internasjonale regler, sier McCaul.

Republikanske politikere som McCaul mener president Joe Biden og hans administrasjon er for ettergivende overfor Taliban.

Kritikerne viser til at i mange år har Taliban stått på listen over internasjonale terrororganisasjoner. Etter at Taliban tok makten med våpen i hånd, har ikke det endret seg.

Biden-administrasjonen har blant annet foreslått unntak fra sanksjonene når det gjelder betaling av lønn til lærere, skriver CNN.

Biden under press

President Joe Biden har vært under press fra FN og private hjelpeorganisasjoner om å lempe på sanksjonene når det gjelder humanitær hjelp, skriver CNN.

Internasjonal økonomisk støtte til Afghanistan ble stoppet etter at Taliban tok over makten i august. 9 milliarder dollar fra landets midler i utlandet ble fryst.

Dette har bidratt til å forverre den økonomiske krisen i landet, og millioner av afghanere står i fare for å sulte.

Ifølge FN lever 55 % av innbyggerne, om lag 23 millioner, nær sultegrensen. 9 millioner innbyggere står i fare for å sulte i løpet av vinteren, skriver Reuters.

Apell fra presidenten som flyktet

Presidenten som flyktet fra Afghanistan like før Taliban tok makten i august, ber nå verdenssamfunnet om å samarbeide med Taliban.

– Realiteten på bakken er at Taliban har makten i landet, sier Hamid Karzai til CNN.

Han ber det internasjonale samfunnet samarbeide med Taliban for å hindre at millioner av mennesker sulter.

Tidligere denne uka vedtok et enstemmig Sikkerhetsråd at Afghanistan får humanitært unntak fra de økonomiske sanksjonene. Det skjedde etter at Kina og Russland først blokkerte nødhjelpsunntaket.

Karzai som nå er tilbake i Afghanistan, ønsker vedtaket velkomment.

– Det er kanskje ikke nok, men en god start, sier ekspresidenten til CNN.

En talsperson fra Taliban-regjeringen sier vedtaket fra FN er «et bra steg».

– Vi setter pris på det ettersom det kan hjelpe Afghanistan økonomisk, sier Zabiullah Mujahid.

Han sier han håper vedtaket også vil bidra til å øke tempoet i å fjerne de lammende økonomiske sanksjonene som er pålagt personer, organisasjoner og virksomheter knyttet til Taliban.