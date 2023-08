Flere kirker og hjemmene til kristne familier har blitt vandalisert og satt fyr på i Jaranwala, øst i Pakistan.

Den nesten 400 år gamle byen, som ligger mellom to av Pakistans største byer, er blitt stedet for en bitter konflikt mellom landsmenn, muslimer og kristne.

Pastor ved Holmlia menighet, Asif Masih, har fulgt situasjonen hjemmefra. Han forteller at han ble knust da han så bildene fra Jaranwala.

– Jeg tenker på alle de uskyldige familiene som har fått hjemmene sine ødelagt og mistet eiendeler, sier Masih.

– Religion handler om å spre kjærlighet, ikke hat. Man kan ikke brenne hellige bøker, man kan heller ikke angripe uskyldige mennesker, legger Masih til.

Det hele startet på onsdag, etter at to kristne menn ble anklaget for å ha ødelagt en koran.

Jaranwala ligger mellom to av Pakistans største byer: Faisalabad og Lahore.

Startet med korankjending

På onsdag samlet en mobb muslimer seg etter beskyldninger om at en lokal, kristen familie hadde vanhelliget Koranen, skriver The Guardian.

To kristne menn skal angivelig ha blitt sett rive ut sider av en Koran. Mennene blir anklaget for å så ha slengt sidene på bakken og for ha skrevet fornærmelser på noen av dem.

– Bilder og videoer av brente sider av Koranen ble delt mellom lokale, sa Rana Imran Jamil, en redningsarbeider på stedet, til AFP.

En politimann går forbi ødelagte eiendeler i Jaranwala, dagen etter at kirker og hjem ble vandalisert. Foto: Reuters

Politimester Rizwan Khan sier lokale muslimer ble opprørt av de påståtte handlingene. Flere i den kristne lokalbefolkningen rømte for å komme seg unna.

To dager etter at opptøyene startet, har myndighetene tilsynelatende kontroll. Ruinene står bak sperrebånd og piggtråd, mens pakistanske spesialstyrker er til stede for å bistå politiet. Flere enn 100 personer har blitt arrestert.

Til tross for at militæret har slått ring rundt byen, beskrives situasjonen fortsatt som anspent.

En liten gutt trøster sin mor ved det som er ruinene av hjemmet deres. Foto: AP

I dag kom nyheten om at to kristne personer er pågrepet og anklaget for blasfemi.

I Pakistan kan man dømmes til døden for blasfemi. Selv om personer tidligere har blitt det, har det aldri blitt utført en dødsstraff som følge av det.

Likevel kan selv beskyldninger om blasfemi føre til omfattende opptøyer, lynsjinger og drap.

Pakistanske spesialstyrker har blitt hentet inn for å bistå politiet i Jaranwala. Foto: AP

Kristne og muslimer står sammen

– Det som er viktig er at det er staten sitt ansvar å straffeforfølge folk som bryter loven. Ikke vanlige folk, sier Masih, som håper at både dem som har vandalisert og ødelagt Koranen blir arrestert.

Han jobber nå med å samle inn penger og komme i kontakt med venner på moskeer og kirker i Pakistan, for å hjelpe familiene med å bygge opp det de har mistet.

Asif Masih er pastor på Holmlia menighet der han holder gudstjenester på urdu. Foto: Privat

Samtidig har muslimer og kristne i Pakistan gått sammen med oppfordring om å stanse volden, og ber myndighetene om å beskytte de kristne minoritetene og straffe gjerningsmennene.

– Justisminister: Nasjonen krever at du etablerer en domstol ved kirken der det hellige korset ble skadet, og at du gjennomfører en rettssak og kommer med en dom i løpet av en måned. Nasjonen ønsker at de skyldige skal bli straffet, sa Tahir Mehmood Ashrafi, leder for All Pakistan Ulema Council.

På torsdag lovet Mohsin Naqvi, leder i Punjab-provinsen, å restaurere hjemmene til de rammede familiene i løpet av de neste dagene.

– Som muslim, menneske og myndighet, er det min plikt å kompensere tapene deres og gjenopprette det til sin opprinnelige form.