Kristne Asia Bibi vart dømd til døden av ein pakistansk domstol etter ein krangel med muslimske landarbeidarar i ein landsby utanfor Lahore. Bibi sa at Jesus hadde gjort meir for menneska enn profeten Muhammed. Dei andre kvinnene meinte dette var blasfemi, og rapporterte det til det lokale politiet.

Fleire kjelder stadfestar at Asia Bibi har reist frå Pakistan til Canada. Foto: AP

Den kristne kvinna vart arrestert og seinare dømd til døden. Ho venta i fengsel i ni år på at dødsdomen skulle bli fullbyrda. Fleire juristar og politikarar som arbeidde for å få henne sett fri, vart drepne av ytterleggåande islamistar.

Ein av desse var guvernøren i Punjab-provinsen, Salman Taseer. Han vart skoten og drepen av ei av livvaktene sine.

Omfattande valdsbruk

Då Pakistans høgsterett i fjor avgjorde at Asia Bibi skulle setjast fri, førte det til store demonstrasjonar med omfattande valdsbruk fleire stader i landet. Ho vart sett fri frå fengsel, men vart overført til ein slags husarrest. Pakistanske styresmakter sa at ho var på «ein trygg stad».

Sidan har det kome få nyheiter om henne, før ein ven av familien, som ikkje torer å stå fram av frykt for sitt eige liv, i dag stadfesta at Asia Bibi hadde reist frå Pakistan. Advokaten hennar, Saif-ul Malook, stadfesta seinare at ho har reist til Canada, dit dei to døtrene hennar hadde reist i fjor haust.

Det var store demonstrasjonar i Pakistan då Asia Bibi vart sett fri frå fengselet i november i fjor. No truar ytterleggåande islamistar med å drepe henne i Canada. Foto: Aamir Qureshi / AFP

Ektemannen reiste truleg saman med Asia Bibi til Canada.

Også anonyme tenestemenn i det pakistanske regjeringsapparatet har stadfesta at Asia Bibi har reist frå landet.

Canadas statsminister Justin Trudeau ville i ettermiddag ikkje stadfeste meldingane.

Det var ein stor demonstrasjon mot frifinninga av Asia Bibi i Lahore 1. februar i år. Foto: Arif Ali / AFP

– Dette er sensitivt og privat, og saka har også eit tryggingsmessig aspekt. Så eg kan ikkje kommentere dette, sa Trudeau til journalistar utanfor parlamentet i Ottawa.

Lovar heilag krig om dødsdømd kristen kvinne blir benåda

Truar med drap

Det er ikkje kjent kvar i Canada Asia Bibi og familien hennar oppheld seg, men det blir rekna med at det kan bli snakk om at heile familien får nye identitetar. Det er grunn til å tru at, same kvar dei hamnar i landet, dei må rekne med å leve med eit tett politivakthald.

Islamistiske ekstremistar har sverja på at dei skal spore henne opp og drepne henne, melder den britiske avisa The Guardian . Ho må truleg leve resten av livet med denne trusselen, skriv avisa.

Det pakistanske partiet Tehree-e-Labbaik har berre ei sak i partiprogrammet sitt, å forsvare dei strenge blasfemilovene i landet. Dette partiet har stått i spissen for protestane mot at Asia Bibi skulle setjast fri, og dei truar no med nye store demonstrasjonar.

Over heile verda har det vore kampanjar for å få Asia Bibi sett fri, også i Pakistan. Her frå ein demonstrasjon i Lahore i 2016. Foto: Arif Ali / AFP

Det ytterleggåande partiet har berre fire representantar i den pakistanske nasjonalforsamlinga, men dei har greidd å mobilisere store folkemengder til valdelege demonstrasjonar tidlegare.

Kristne utgjer 1,59 prosent av dei rundt 200 millionar innbyggjarane i Pakistan, cirka tre millionar menneske. Kristne organisasjonar meiner at blasfemilovene i landet rettar seg spesielt mot kristne.

I 2010 vart eit ektepar lynsja av ein mobb , etter at dei vart skulda for å fornærma Koranen.

