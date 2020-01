Til og med navnet Windsor oppstod under en krise for å sikre kongefamilien et bedre omdømme i folket.

Windsor slott som ga navnet til kongefamilien i 1917 Foto: PETER NICHOLLS

Under første verdenskrig var det belastende med det tyske familienavnet Sachsen-Coburg-Gotha etter dronning Victorias mann prins Albert. Det ble erstattet av Windsor, navnet på kongefamiliens slott.

Den største krisen for kongedømmets framtid var nok den som veltet inn over Huset Windsor i 1936. Edvard 8. overtok som konge etter sin far Georg 5. men var forelsket i en kvinne som hadde vært gift to ganger tidligere, amerikanske Wallis Simpson. Han ville gifte seg med henne, men det møtte kraftig motstand i regjeringen.

Hertug til Hitler

Edvard 8. valgte å abdisere etter mindre enn ett år på tronen.

Til forskjell fra i dag, valgte britisk presse ikke å rapportere om forholdet mellom tronarvingen og hans amerikanske kjæreste før han ble konge og saken ble satt på spissen.

Hertugen og hertuginnen av Windsor under sitt besøk hos Adolf Hitler i Berchtesgaden Tyskland i oktober 1937.

Kritisk for kongehuset var det også at den avgåtte kongen besøkte Adolf Hitler i 1937. Til en amerikansk avis i 1966 sa han at besøkt hos Hitler var tåpelig og naivt.

Paret, som fikk titlene hertug og hertuginne av Windsor, bodde resten av sine liv i utlandet: Portugal, Bahamas og Neuilly-sur-Seine i Frankrike.

Stabilitet og støtte i folket

Edvards yngre bror Georg 6. overtok tronen uten å påføre seg selv, kongefamilien eller landet for øvrig noen alvorlige kriser. Kongehuset kom styrket ut av 2. verdenskrig. Det nøt stor respekt for sin ro og verdighet gjennom krigsårene.

Da kongen døde i 1952 overtok prinsesse Elizabeth tronen. Prins Charles og de yngre søsknene Anne, Andrew og Edward sikret arverekken.

Harmoniske tider i 1960. Kongefamilien utenfor Balmoral slott i Skottland. Prins Andrew i fanget på sin far prins Philip. Til venstre prinsesse Anne og til høyre dronning Elizabeth og prins Charles. Foto: Ap

Må jobbe for å opprettholde anerkjennelsen

Men hoffets rolle og oppfatningen av de kongelige i folket endret seg gradvis gjennom den siste halvdelen av hundreåret. Både i Storbritannia og i andre europeiske land ble det mer og mer slik at de kongelige måtte opprettholde sin opphøyde stilling i kraft av at et flertall i folket anerkjenner dem. Hoffet er avhengig av at folk er stolte av dem og ser opp til dem

De kan ikke lenger fremstå som urørlige og gudegitte.

Allerede på begynnelsen av 50-tallet var det uro internt i hoffet da dronningens søster Margaret ikke fikk tillatelse til å gifte seg med sin store kjærlighet Peter Townsend.

Han var en skilt mann og loven om kongelige ekteskap av 1772 ble brukt mot dem. Senere giftet hun seg med Anthony Armstrong-Jones. Ekteparet ble skilt i 1978.

Etter hvert stod flere kriser og skilsmisser i kø for det britiske kongehuset.

«Det grusomme året» 1992

Det begynte så lovende på 1980-tallet. Prince Charles gifter seg i 1981 med Lady Diana Spencer, som sjarmerte en hel verden i deres storslagne bryllup. De sikret arvefølgen i kongeriket med sine to sønner William i 1982 og Harry i 1984.

En tydelig nedtrykt dronning geleides av en brannmann på Windsor slott. Foto: Gillian Allen

Men så opprant det 40. året i dronningens regjeringstid. Hun kalte 1992 for «annus horribilis», latin for «det grusomme året». Windsor slott stod i flammer i november og fikk store skader.

På ekteskapsfronten raknet det for tre av barna hennes dette året. Prinsesse Anne skilte seg fra sin mann Mark Phillips og prins Andrew og hans kone Sarah tar ut separasjon. Tabloidpressen trykker også bilder av Sarah som toppløs kysser sin finansrådgiver.

På toppen av det hele kom separasjonen mellom prins Charles og prinsesse Diana helt på tampen av 1992.

Dianas død endret mye

Diana var svært populær i folket. Hun fremstod på en helt annen og ledigere måte enn andre kongelige. Hun ga sin støtte til hjemløse, barn med vanskelig oppvekst, HIV-smittede og folk med spiseforstyrrelser. Hun stilte seg også i spissen for en kampanje mot landminer.

Prinsesse Diana og daværende kronprins Harald i Oslo i 1984 i forbindelse med en oppføring av The London City Ballett.

Diana omkom i en bilulykke i Paris i 1997 sammen med sin nye kjæreste Dodi Al Fayed. Det britiske folket reagerte på måten dødsfallet ble håndtert av kongehuset. Det var daværende statsminister Tony Blair som måtte hjelpe hoffet til å forstå folks sorg etter Dianas død. «Folkets prinsesse» kalte han henne.

Og dette tragiske dødsfallet hjemsøker fortsatt de pårørende, ikke minst prins Harry. Diana ble jaget av pressen, som ville ha bilder av henne i alle mulige situasjoner.

Prins William og prins Harry bøyer sine hoder i det morens kiste føres ut av Westminster Abbey etter begravelsen 6. september 1997. Foto: ADAM BUTLER / AFP

Harry vil beskytte sin kjære

Prins Harry har sagt at han frykter historien skal gjenta seg. Tapet av moren kan ha virket inn på hans sterke behov for å beskytte kona Meghan og sønnen Archie.

Prins Harry og kona Meghan med sønnen Archie, Foto: TOBY MELVILLE

Det er noe av bakteppet for den krisen kongehusene nå gjennomlever.

Harry og hans kone, den tidligere amerikanske skuespilleren Rachel Meghan Markle, ønsker seg et annet liv og trekker seg fra offisielle oppdrag for kongehuset.

– Jeg har sett hva som skjer når noen du elsker blir behandlet som et objekt – ikke lenger som et menneske. Jeg mistet min mor og nå ser jeg at min kone blir offer for de samme sterke kreftene, har prins Harry sagt i et intervju med ITV.

Forhandlinger pågår. Det unge ekteparets nye rolle skal meisles ut i et samarbeid med hoffet.

Harry og Meghans vanskelige forhold til kongehuset

Metoo har også rammet kongehuset

Det britiske kongehuset har også fått sin del av anklager om eldre menns overgrep mot unge kvinner.

Dronningens nest yngste sønn, prins Andrew, er beskyldt for å ha utnyttet en 17-åring seksuelt. Victoria Giuffre hevder at den amerikanske milliardæren Jeffrey Epstein betalte henne 15.000 dollar for å ha sex med prinsen i 2001, da hun var 17 år.

Dette har prins Andrew kategorisk nektet for, blant annet i et TV-intervju i november i fjor. Men prinsens håndtering av saken og mangelen på empati for ofrene til Epstein under intervjuet, fikk britisk presse og britisk offentlighet til å reagere svært negativt.

Dette fikk alvorlige følger. Allerede få dager etter – 20. november i fjor – sendte Buckingham Palace ut en pressemelding om at prins Andrew ikke lenger utfører offentlige oppdrag for hoffet. Det het også at det er en avgjørelse tatt i samråd med dronningen.

Tvang den overgrepsdømte Jeffrey Epstein 17-åringen Virginia Roberts til sex med prins Andrew? I et mye omtalt intervju forteller hun historien sin.

Epstein var en amerikansk finansmann som i 2008 ble dømt for å ha kjøpt seksuelle tjenester av en 14-årig pike. I 2019 var han på nytt fengslet og tiltalt for sexhandel med mindreårige. Epstein ble funnet død i sin celle i et fengsel i New York i august i fjor.