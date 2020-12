Krisemøte i Danmark etter ny smittetopp

Statsminister Mette Frederiksen varsler at det kan bli strengere koronatiltak som følge av de rekordhøye smittetallene.

Smitterekord i Danmark

Etter at det i går ble meldt om 2.115 nye tilfeller, skriver statsministeren på Facebook at «vi overveier kraftig om det er behov for å skjerpe restriksjonene enda mer».

– Smitten er for høy. Altfor høy. Den økning vi har sett over flere dager, er bekymringsfull, og det er grunn til å ta det meget alvorlig, skriver hun.

Hun ber danskene nøye vurdere om de skal treffe færre mennesker slik at smittekjedene brytes, og håper det blir mulig å få bedre kontroll innen jul.

Krisemøte i formiddag

Det er den danske helseministeren Magnus Heuniche som formelt har innkalt til krisemøte.

Danmark vurderer i dag å stramme inn tiltakene for å hindre koronaspredning ytterligere frem mot jul.

Helsetalspersonene for alle partiene i nasjonalforsamlingen Folketinget er kalt inn til et digitalt møte i formiddag.

Da skal de drøfte den alvorlige smitteutviklingen i Danmark, melder flere danske medier, blant annet nettstedet Avisen.dk.

Da er det ventet konkrete tiltak og innstramminger utover tiltak som er bestemt for København-området fra kommende mandag før de siste smittetallene kom.

Kan stenge skolene

To av partiene i Folketinget, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, har allerede rukket å legge fram forslag om skolestengning og forlenget juleferie for elevene på de øverste trinnene i ungdomsskolen.

Danske smitteverneksperter peker uavhengig av politikere på skolestopp som tiltak. I Danmark er smitteøkningen størst blant ungdom.

Ifølge Berlingske Tidende kan det bli aktuelt med å begrense hvor mange som kan møtes og det kan bli en anbefaling av bruk av munnbind i det offentlige rom.

Vurderer å anbefale munnbind

Danskene har inndelt landet i regioner og i det nasjonale varslingssystem fremgår det hvilke tiltak som kan settes i verk, avhengig av hvilket farenivå regionen klassifiseres i. Det finnes fem nivåer som angir hvor stor smittespredningen er.

Ved et høyt risikonivå kan en begrensning på antall som kan samles komme på tale.

Utdannelsesinstitusjoner, restauranter og caféer kan lukkes, og det samme kan storsentre og butikker, står der i det danske varslingssystemet.

