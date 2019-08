Krimbølge i Barcelona – politiet deler ut hjelpepakker

En 91 år gammel kvinne havnet på sykehus etter at ranere prøvde å rive av henne halskjedet. Den afghanske ambassadøren til Spania fikk skader da en gjeng overfalt ham for å få tak i klokka hans. I juni døde en sørkoreaner etter skadene hun fikk etter et overfall og ran.

Nå advarer det amerikanske konsulatet i Barcelona sine landsmenn mot å gå med dyre klokker og smykker når de besøker den populære byen.

«Nødpakke» til badegjester

Blant badegjestene er det stadig flere som opplever å miste eiendeler mens de nyter en dukkert i Middelhavet. De siste årene har politiet delt ut en «nødpakke» som inneholder plastsandaler, en T-skjorte, en shorts og en metrobillett med én reise.

Dette blir tatt takknemlig imot, ikke minst blant nudister som kan bli stående ganske rådløse når både badehåndkle og klær er forsvunnet.

Innen midten av august hadde politiet delt ut 174 slike gavepakker, skriver El Pais.

Strendene i Barcelona er mye besøkt. Ikke bare av badegjester, men også tyver som forsyner seg mens folk er ute og bader. Foto: Marit Kolberg / NRK

– Turister tiltrekker seg lommetyver

Fra 2016 til 2018 økte ran og voldelige tyverier med 28 prosent, viser tall fra politiet i Barcelona. I løpet av første halvdel av 2019 økte voldelige ran med hele 31 prosent, viser de samme oversiktene, melder nyhetsbyrået AFP.

Sikkerhetsekspert Sonia Andolz sier til nyhetsbyrået at den kraftige økningen i antall turister som besøker byen også tiltrekker seg kriminelle.

– Turister tiltrekker seg alltid lommetyver, sier hun.

Mens 1,7 millioner besøkte den katalanske hovedstaden i 1990, kom det minst 8,8 millioner turister i 2018, ifølge en oversikt fra lokale myndigheter.

Lokale patruljer

Nå har flere lokale innbyggere gått sammen om å bekjempe kriminaliteten i byen. De patruljerer gatene med skilt på forskjellige språk der de advarer mot lommetyver. Når de ser noe mistenkelig blåser de i fløyter eller roper inntil den mistenkte fjerner seg fra stedet, melder AFP.

En sivil kvinne advarer turister på metroen i Barcelona mot lommetyver. Foto: Lluis Gene / AFP

– Nå må vi gjøre noe for å redde Barcelona før den blir som en søramerikansk by, sier Eliana Guerrero som opprinnelig kommer fra Colombia. Men sikkerhetseksperten Andolz er skeptisk.

– Å ta loven i egne hender er ikke løsningen. En sivil som ikke har noen opplæring, kan ikke ta politiets rolle, sier hun.