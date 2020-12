Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

20 år gammel var amerikanske Martin Adler stasjonert i Italia. Året var 1944, og Adler var en del av de amerikanske styrkene som frigjorde området Monterenzio, nær Bologna i Italia.

Han og en annen soldat gikk dør til dør i en italiensk småby, på leting etter tyske soldater.

I et av husene kom de to soldatene over en diger kurv. Den beveget på seg, og de trodde tyske soldater gjemte seg inne i den.

Adler og den andre soldaten gjorde seg klare til å skyte, og ropte at personene inne i kurven måtte stige frem.

En ung Martin Adler med Naldi-søsknene under andre verdenskrig. Foto: Handout / AFP

– Ikke skyt!

Plutselig dukket det opp en kvinne. Hun ropte til de to unge amerikanerne at de ikke måtte skyte:

– Ikke skyt, barn, barn!

Og ut av kurven dukket det opp tre små barn. En lettet Adler spurte om han kunne ta bilde med barna Bruno, Mafalda og Giuliana. Det fikk han lov til, og moren til barna kledde dem opp i finstasen.

76 år senere er Adler 96 år og bosatt i delstaten Florida i USA.

Han har senere beskrevet møtet med de tre barna som et av de lykkeligste øyeblikkene sine i løpet av andre verdenskrig, ifølge New York Times.

Datteren hans, Rachelle Adler Donley, fortalte avisen at hun ville muntre opp den gamle krigsveteranen etter månedsvis med karantene i leiligheten Adler deler med sin kone Elaine.

Delte bildet på Facebook

Adler Donley bestemte seg for å dele bildet av faren sin og de italienske barna i ulike Facebook-grupper for amerikanske krigsveteraner, og spurte om hjelp til å finne de tre barna, dersom de fortsatt var i live.

Hun fanget interessen til en italiensk journalist, som spredte budskapet om krigsveteranen som lette etter barna på bildet i Italia.

I landsbyen Castel San Pietro Terme, var 83-år gamle Bruno Naldi. Både han og søstrene hans, Mafalda (81) og Giuliana (79), kjente igjen seg selv på bildet.

De husket ikke Adler, men ble satt i kontakt med krigsveteranen i Florida. Adler på sin side, gledet seg veldig til å møte barna igjen.

Gjenforent digitalt

Datteren til Adler sier at møtet med barna er en av de få historiene han fortalte om krigstiden i Europa da hun vokste opp.

14. desember var det duket for en gjenforening etter 76 år, tross en verdensomspennende pandemi som har rammet både USA og Italia hardt.

På grunn av koronapandemien foregikk møtet digitalt, en gjenforening som ble vist av den italienske TV-kanalen TG1. Det første Adler spurte søsknene om, var om de ville ha sjokolade, skriver The Guardian.

Naldi-søsknene gleder seg til medieinteressen gir seg. Bruno Naldi sa at han klarte seg greit når de møttes digitalt.

– Men når jeg så det igjen på TV så gråt jeg, sier Naldi til New York Times.

Han sa også at han håpte han ville leve til han ble 100, slik at de kunne gjenforenes i Italia når koronapandemien er over.