Forholdet mellom de største kirkesamfunnetne i Ukraina var fra før iskaldt. Det har ikke blitt bedre av krigen.

Biskop Fotij i den ukrainsk-ortodokse kirken for Zaporizjzja og Melitopol tenner et lys for fred i Den hellige treenighetskirken, litt i utkanten av Zaporizjzja - den store industribyen sørøst i Ukraina.

Biskopen bruker sterke ord om hva Russland og president Vladimir Putin nå gjør med hans hjemland.

En stor del av hans menigheter befinner seg under russisk okkupasjon, blant dem i byen Energorod, der Europas største atomkraftverk ligger.

– Det er veldig tungt akkurat nå i regionene som er kontrollert av Russland, sier biskop Fotij til NRK.

– Vår ukrainsk-ortodokse kirke, som er uavhengig av Russland, er en slags ideologisk hovedmotstander for de russiske angriperne.

Våre prester har vært innkalt til forhør, men så langt er det ingen som anholdt, sier Fotij.

Tre hovedkirker i Ukraina

De ortodokse i Ukraina er splittet i flere kirker. I Zaporizjzja hører de fleste til kirker som ligger under Moskva patriarken, mens altså biskop Fotij og hans rene ukrainske kirke er i mindretall.

De troende i Ukraina er delt mellom flere kirker. Foto: Mohammed Alayoubi

I tillegg har den gresk-katolske kirken, som hører inn under paven i Roma, mange tilhengere i Vest-Ukraina.

Den ukrainsk-ortodokse kirken ble i 2018 formelt godkjent som en egen kirke under patriarken i Konstantinopel.

Dette gjorde at den russisk-ortodokse kirken, og dens mektige leder patriark Kirill, brøt kontakten med lederen for verdens ortodokse, patriark Bartholomos.

Overhodet for den russisk-ortodokse kirken Kirill er en nær venn av Russlands president Vladimir Putin. Foto: Alexei Druzhinin / Ap

Biskop Fotij forteller at det innenfor bygrensen nå er åtte menigheter som hører til hans kirke.

Den ukrainsk-ortodokse kirken som hører inn under Moskva-patriarken er mye større, og har ifølge dem selv 45 menigheter.

Kirken NRK besøker, var under sovjettiden brukt som kino, men ble overtatt som gudshus etter at Ukraina i 1991 ble et selvstendig land.

Den hellige treenighetskirken i Zaporizjzja var tidligere brukt som kino. Foto: Mohammed Alayoubi

Moskvakirken størst i mange byer

Forholdet mellom de to ortodokse ukrainske kirkene er det samme i de fleste større industribyene øst i Ukraina, der de russisktalende er i flertall.

Moskva-patriarkatets kirker er i klart flertall, mens den ukrainsk-ortodokse kirken har hatt stor framgang i mange andre deler av landet.

– Etter den russiske okkupasjonen av Krim og angrepet på Donbas i 2014, var de tre prester her som gikk over fra Moskvapatriarkatet til den ukrainsk-ortodokse kirken, sier biskop Fotij.

Men etter angrepet i 24. februar i år, er det faktisk ingen som har meldt overgang, sier han.

– Det aller verste med kirkene som hører inn under Moskva, er at de tilber både Gud og den verdslige makten. Tidligere var det den russiske tsaren. Denne sammenblandingen er noe jeg ikke kan gå med på, sier biskop Fotij.

Riktig nok har metropolitten Onifry, som fra Kyiv er den lokale lederen for Moskva-patriarkatets kirker i Ukraina, uttalt seg mot det russiske angrepet på Ukraina.

Men biskop Fotij i Zaporizjzja tror ikke at dette er et ærlig standpunkt og at Onifry i virkeligheten er en lojal støttespiller til sin sjef, patriark Kirill i Moskva.

De ortodokse kirkene er ofte svært vakkert utsmykket. Foto: Mohammed Alayoubi

Hva skjer i de okkuperte områdene?

I Den hellige treenighetskirken treffer vi også en prest som nå ikke kan vende tilbake til sin menighet i de russiske okkuperte områdene av Ukraina. Av frykt for sin og familiens sikkerhet vil han være anonym.

– Okkupasjonen er i full gang i min hjemby Melitopol, forteller han. Det nye regime har begynt å innføre sine regler og sine lover.

– De vil at pedagogene og rektorene ved skolene skal samarbeide med dem, at de i stedet for ukrainsk skal bruke russisk språk i skolene, forteller presten.

Presten fra den russisk-kontrollerte byen Melitopol forteller at okkupantmakten allerede er i ferd med å ta kontroll over hele samfunnet. Foto: Mohammed Alayoubi

Han frykter for sikkerheten fordi den ukrainsk-ortodokse kirken blir sett på som et samlingspunkt for motstanden mot okkupantene. .

Hellig krig mot Ukraina?

På hovedgaten Sobornyj i Zaporizjzja ligger Den hellige Pokrovskij-katedralen, hovedkirken for Moskva-patriarkatet i byen.

NRK blir tatt vel imot i kirken av presten Aleksandr. Men han vil ikke uttale seg offentlig om den betente situasjonen mellom kirkene i Ukraina.

Presten Aleksandr viser NRK rundt i den store katedralen i Zaporizjzja, som hører inn under Moskvapatriarken.

Men presten NRK snakker med, lar det skinne gjennom at han ikke er spesielt fornøyd med at overhodet for kirken hans, Moskva-patriarken Kirill, offentlig har uttalt sin støtte til det russiske angrepet på Ukraina.

Russlands president Vladimir Putin har sagt at invasjonen av Ukraina også var nødvendig av ideologiske årsaker, at ortodokse i Ukraina som fremdeles sokner til Moskva blir forfulgt.

Den ukrainsk-ortodokse kirken under Moskvapatriarken er det største kirkesamfunnet i mange ukrainske byer. Dette er katedralen i Zaporizjzja. Foto: Mohammed Alayoubi

Ny lov vil forby Moskva-kirken

Dette har vært en utløsende faktor for at det nå foreligger et lovforslat i det ukrainske parlamentet om å forby Moskva-patriarkatets kirke på ukrainsk jord.

Dette er et forslag som biskop Fotij i den konkurrerende ukrainsk-ortodokse kirken hilser velkommen.

– Jeg mener det er på høy tid med en slik avgjørelse. Det som er et fakta er at de som hører til den kirken, de motarbeider interessene til Ukraina.

Han vil ikke bruke ordet femtekolonne om menighetene under Moskva-patriarken, men han mener altså i praksis så er denne kirken et redskap for den russiske presidenten for å få kontroll over Ukraina.

Biskop Fotij mener Ukraina endelig er blitt en nasjon, etter det russiske angrepet i februar. Foto: Mohammed Alayoubi

Men på vegne av Ukraina ser han også noe positivt i den dramatiske situasjonen landet er havnet opp i nå.

– Vi er endelig blitt en nasjon der vil har lagt mange av de gamle motsetningene bak oss. Det har tatt 30 år, men nå er vi samlet og vi kommer til å komme sterkere ut av denne konflikten enn før, sier biskop Fotij til NRK.