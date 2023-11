Krig og konflikt gjer det vanskeleg å finne vertsland for klimatoppmøtet i 2024

Det er Aust-Europa sin tur til å vere vertskap for klimatoppmøtet i 2024. Men Russland seier blankt nei til at EU-land i regionen skal få vere vertskap. Det viser e-post-meldingar som nyheitsbyrået Reuters har sett.

Årsaka er at EU støttar Ukraina i konflikten med Russland.

Dette er eit tilbakeslag for EU-landet Bulgaria, som gjerne vil stå som arrangør av konferansen.

Ifølgje Financial Times var Armenia og Aserbajdsjan lenge favorittar, men i september blussa konflikten i Nagorno-Karabakh opp igjen. Det førte til auka spenning mellom dei to landa, og mellom dei og Russland.

Flammetårna i Baku, hovudstaden i Aserbajdsjan. COP29 blir neppe arrangert her i byen. Foto: STOYAN NENOV / Reuters

I tur og orden

Det går på omgang blant FN-landa å vere vertskap for dei store årlege klimatoppmøta, som samlar titusenvis av menneske frå heile verda.

FN-landa er delte inn i fem grupper. Neste år er turen altså kommen til Aust-Europa-gruppa. Konferansen, COP29, skal etter planen gå av stabelen i perioden 11.–24. november 2024.

Blant dei 23 landa i gruppa finn vi Russland, Ukraina, Armenia og Aserbajdsjan. Ti av landa er EU-medlemmer. Landa i gruppa må bli samde om ein kandidat som har støtte frå alle.

Men akkurat no er ikkje det lett. Prosessen har meir eller mindre stoppa opp. Situasjonen er temmeleg fastlåst, ifølgje Financial Times og Reuters.

Sultan al-Jaber er sjef for det kommande klimatoppmøtet i Dubai. Utanriksminister Espen Barth Eide var klima- og miljøminister då biletet blei tatt. Foto: Klima- og miljødepartementet

– Klimadiplomatiet fungerer

Men planlegginga av årets klimatoppmøte går sin gang, trass i at det har brote ut krig i Midtausten, i eit land som ligg i same region som arrangørlandet.

Klimatoppmøtet, COP28, finn stad i Dubai i Dei sameinte arabiske emirata frå 30. november til 12. desember. Der ventar arrangøren rundt 70.000 deltakarar, inkludert 140 stats- og regjeringssjefar.

Den norske delegasjonen skal leiast av utanriksminister Espen Barth Eide (Ap). Sist veke deltok han på det siste store førebuande møtet i Abu Dhabi.

Sultan al-Jaber på ein konferanse i Abu Dhabi i oktober. Foto: Kamran Jebreili / AP

– Der var Russland, Kina, USA, Israel, Tyrkia, Saudi-Arabia og ei lang rekkje andre land til stades og snakka om klima. Vi gjekk for eksempel mykje djupare inn i vanskelege spørsmål som omstillinga frå fossil til fornybar energi enn vi har gjort nokon gong tidlegare. Dette er faktisk eitt av dei områda i internasjonal politikk som framleis fungerer, der det framleis er samarbeid, seier Eide.

– Korfor er det slik, trur du?

– Eg trur det er fordi alle skjønar at vi har ein klode, at fysikken er overordna ideologiar og politiske motsetningar. Derfor trur eg at vi faktisk kan få eit ganske godt klimatoppmøte i Dubai, trass i at det er krig og konflikt i verda. Det er viktig, for klima- og naturkrisa er den største langsiktige utfordringa vi har.

Då han var klima- og miljøminister fekk Espen Bart Eide i oppdrag å leie forhandlingane om utsleppskutt fram mot klimatoppmøtet i Dubai, saman med Grace Fu, som er klima- og miljøminister i Singapore. Eide har framleis dette ansvaret, og skal leie den norske delegasjon til klimatoppmøtet i Dubai. Fu og Eide møttest sist i Abu Dhabi i slutten av oktober. Foto: Privat

Ved same bord

Eide fortel at både Russland og Ukraina deltar i det internasjonale klimaarbeidet, om lag som før. Land som er i krig, sit ved same bord når klima står på dagsordenen.

– Det er veldig mykje av det globale diplomatiet som slit no. Det pregar dialogen om blant anna handelsavtalar, menneskerettar, demokrati og nedrusting. Men når det gjeld klima og natur, ser det enn så lenge ut til at landa innser at dette er problem som berre kan løysast i fellesskap. Og det prøve ein å gjere.

Eide nemner plastavtalen og naturavtalen frå Montreal som eksempel på avtalar som har komme på plass i eit tid som er prega av krig og konflikt.

Medlemmer i Pacific Islands Climate Action Network samla i byen Nandi på Fiji i samband med den førebuande konferansen til COP23, «Pre-COP». Men sjølve klimatoppmøtet i 2017 blei halde i Bonn Foto: Eivind Molde / NRK

Ein plan B

Men samtidig slit altså landa i Aust-Europa med å bli samde om kven som skal ønskje nesten 200 land velkommen til klimatoppmøte neste år.

Det er ingen absolutt frist, men ifølgje klimasekretariatet i FN bør ei avgjerd bli tatt seinast under årets klimatoppmøte.

Eit så stort arrangement krev naturleg nok lang og omfattande planlegging. Vertslandet for klimatoppmøtet i 2025, COP30, er allereie klart. Det skal arrangerast i Brasil.

Parisavtalen i 2015 var ein viktig milepæl i det internasjonale klimaarbeidet.

Men det finst ein plan B.

– Dersom landa i Aust-Europa-gruppa ikkje blir samde, vil COP29 bli arrangert i eit land utanfor gruppa, nemleg i Tyskland. Det opplyser ein talsperson for sekretariatet i FNs klimakonvensjon til NRK.

Klimasekretariatet organiserer dei internasjonale klimaforhandlingane, og har base i Bonn. Tyskland er «backup» dersom det ikkje finst andre alternativ.

FNs generalsekretær António Guterres på scenen under opninga av COP25 i Madrid. Klimatoppmøtet i 2019 skulle ha vore i Chile, men blei flytta til Spania. Foto: Paul White / Paul White

Bonn har vore vertskapsby to gonger før, sist i 2017, då Fiji hadde presidentskapen for klimatoppmøtet. Men møtet blei halde i Bonn fordi det var vanskeleg å gjennomføre ein så stor internasjonal konferanse på Fiji.

I 2019 steppa Spania inn for Chile. Dei måtte kaste korta på grunn av omfattande uro i landet.