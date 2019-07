Krever Trump-ministers avgang etter overgrepsavtale

Den amerikanske finansmannen Jeffrey Epstein er nå igjen tiltalt for menneskehandel og seksuell utnyttelse av flere titalls mindreårige jenter over mange år.

Epstein skal ha betalt jenter ned i 14-årsalderen for massasje og for å ha misbrukt dem seksuelt. Men dette er ikke første gang mannen med de mektige vennene blir arrestert og tiltalt for nettopp dette.

Vil granske hemmelig avtale

Politiets bilde av Jeffrey Epstein. Finansmannen sitter nå fengslet i et føderalt fengsel på Manhattan. Han er tiltalt for sexhandel med en rekke mindreårige jenter. Foto: Handout . / Reuters

I 2008 ble han dømt for tilsvarende lovbrudd, men fikk bare en dom på 13 måneder i fengsel. Han inngikk nemlig et hemmelig forlik som daværende statsadvokat i Florida, den samme Alexander Acosta, hadde laget.

Der flere alvorlige tiltalepunkt, som kunne ha gitt 66-åringen livstidsdom, ble strøket, mot at han innrømmet å ha skaffet seg seksuelle tjenester fra en person under 18 år, som det heter. Da unngikk han nemlig en føderal tiltale.

Fengselsdommen tilbrakte Epstein på et lokalt interneringssenter i Palm Beach, som han fikk lov til å forlate 12 timer, seks dager i uka, for å jobbe på kontoret sitt i nærheten.

Nå skal denne hemmelige avtalen granskes, ifølge New York Times.

Mektige venner

Epsteins privatliv har vært en godt kjent hemmelighet lenge og mange av hans tidligere mektige venner, som Bill og Hillary Clinton, Donald Trump og prins Andrew av Storbritannia har sittet stille i båten de siste årene.

Clinton kom riktignok med en uttalelse denne uken der han skriver at han aldri visste noe som helst om handlingene Epstein ble siktet eller dømt for.

Så kan man kanskje spørre seg om det ikke burde ringt en liten bjelle hos den tidligere amerikanske presidenten da han så kallenavnet på Epsteins privatjet som han lånte 26 ganger, «Lolita Express».

Krever avgang

Noen som derimot ringer i bjellen, er flere sentrale Demokrater i Kongressen. De krever nemlig at arbeidsminister Alexander Acosta trekker seg som følge av den avtalen han laget med Epstein i 2008.

– En viktig del av jobben hans er å beskytte arbeidstakere og barn fra å bli utnyttet. Men her viser han en forakt overfor ofrene og velger å beskytte overgriperen, sier Demokratenes Debbie Wassermann Schultz, som sitter i Kongressen for Florida, delstaten der mange av overgrepene skal ha funnet sted.

– Nå er det på tide at Acosta må stå til ansvar, sier hun til The Guardian.

En annen som er kritisk til jobben den tidligere statsadvokaten gjorde er Hillary Clintons tidligere visepresidentkandidat, Tim Kaine.

Acosta må trekke seg, skrev han på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kaine stemte for øvrig mot at Acosta skulle bli godkjent som arbeidsminister i 2017, nettopp på grunn av Epstein-avtalen.

Nå sier kilder i Det hvite hus, som det politiske nettstedet Politico har snakket med, at Acostas fremtid vil bli avgjort i løpet av 72 timer.

Hverken Trump, Det hvite hus eller Acosta har uttalt seg direkte om saken. Epstein på sin side nektet for å ha gjort noe galt under gårsdagens rettsmøte i New York, der han ble varetektsfengslet uten mulighet for å bli løslatt mot kausjon. Siden myndighetene frykter at han vil stikke av.