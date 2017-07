Krever rettferdighet for Malaysia Airlines-ofrene: – De skyldige må jaktes ned og straffes

Alle 298 om bord omkom da Malaysia Airlines' flyvning MH17 ble skutt ned over Ukraina 17. juli 2014.

De fleste om bord var nederlandske statsborgere, og treårsdagen markeres blant annet med avduking av et stort «levende minnesmerke» i Nederland.

Over 2000 pårørende er ventet å delta på begivenheten, hvor 298 trær – ett for hvert av ofrene – er plantet i parken Vijfhuizen ved flyplassen Schiphol.

298 trær – ett for hvert offer – er planet som minnesmerket i en park i Nederland. Foto: Bas Czerwinski / AFP

– Trær symboliserer håp og framtid i mange kulturer, sier foreningen for de etterlatte i en uttalelse.

I tillegg til tjenestemenn fra inn- og utland, deltar også kong Willem-Alexander og dronning Maxima på markeringen.

Granskingskommisjonen laget denne videoen som viser hvordan MH17 ble skutt ned. Du trenger javascript for å se video. Granskingskommisjonen laget denne videoen som viser hvordan MH17 ble skutt ned.

Kommisjonens konklusjon Du trenger javascript for å se video.

Skutt ned av russisk missil

Boeing 777-maskinen, som var på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur, ble truffet av et russiskprodusert Buk-missil over et separistkontrollert område i Øst-Ukraina, ifølge konklusjonene til den nederlandske havarikommisjonen i 2015.

En prorussisk separatist ved en av vrakdelene fra flyet. Både russiske myndigheter og separatistene nekter for at de sto bak. Foto: Maxim Zmeyev / Reuters

En mobil oppskytingsrampe skal ha blitt fraktet over grensa fra Russland, og raskt fraktet tilbake igjen etter nedskytingen av flyet. Russland nekter for dette.

De prorussiske separatistene sier det ikke var dem, og legger skylda på ukrainske styrker.

Tidligere har amerikansk etterretning uttalt at de prorussiske opprørerne trolig skjøt ned passasjerflyet ved en feil, skriver NTB.

Ingen er pågrepet som følge av den internasjonale kriminaletterforskningen. Landene som deltar besluttet nylig at nederlandsk rett vil stå for straffeforfølgingen.

– Må jaktes ned og straffes

På en markering i Kuala Lumpur i forrige uke, la pårørende til de 43 malaysiske statsborgerne ned krav om at noen må stilles til ansvar for å ha skutt ned flyet.

Pårørende samlet seg nylig i Kuala Lumpur. Foto: Vincent Thian / AP

– De mistenkte må jaktes ned og straffes, sier Fateen Izzah, som mistet broren Hasni Hari Parlan i flystyrten, til AFP.

– En rask rettergang er alt som lindre smerten vår gjennom tre år, legger hun til.

Mohamad Zaki, som også mistet en bror, sier han beredt på at det kan ta lang tid.

– Men jeg er tålmodig, sier han til AFP.

Den malaysiske transportministeren Liow Tiong Lai er sikker på at de skyldige vil bli identifisert.

– Etterforskerne vil finne ut hvem som er ansvarlig for tragedien, og vi vil stille dem for retten i Nederland, sier han til nyhetsbyrået.

