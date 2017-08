Krever informasjon om alle som har besøkt Trump-kritisk nettside

Myndighetene i USA klarte i forrige måned å overbevise en dommer om å utstede en ransakelsesordre mot selskapet Dreamhost. Justisdepartementet krever at selskapet overleverer informasjon om alle datamaskiner og IP-adresser som besøkte nettsiden til en av deres kunder, skriver The New York Times.

Den amerikanske regjeringen krever også å få vite hva hver enkelt besøkende så på eller lastet opp på siden www.disruptj20.org.

Over 200 mennesker ble pågrepet og siktet etter protestene i Washington under innsettelsen av president Donald Trump den 21. januar i år. Demonstrantene knuste vinduer, satte biler i brann og kastet stein på politiet.

Vil kjempe imot

Dreamhost på sin side har nå bestemt seg for å motsette seg ransakelsesordren, og den ble derfor gjort offentlig på mandag. Selskapet sier den er grunnlovsstridig, og hevder at det vil medføre avsløring av store mengder informasjon om mennesker som ikke hadde noe å gjøre med protestene. Siden fikk for eksempel mer enn 1,3 millioner klikk i løpet av seks dager etter innsettelsen.

«Ransakelsesordren har ikke som mål å kun identifisere politiske dissidenter, men den forsøker også å kartlegge og forstå hvilket innhold disse dissidentene så på nettsiden,» skrev Dreamhosts advokater Raymond Aghaian og Chris Ghazarian i en klage på ransakelsesordren, ifølge den amerikanske avisen.

Biler ble påtent og politiet fikk stein kastet på seg under protestene i januar. Foto: BRYAN WOOLSTON / Reuters

«En Fiskeekspedisjon»

Electronic Frontier Foundation (EFF), en internasjonal ideell digital rettighetsorganisasjon, har bistått Dreamhost i kampen mot myndighetene. De sier til den britiske avisen The Guardian at ransakelsesordren er «grunnlovsstridig» og en «fiskeekspedisjon».

– Jeg kan ikke komme på et eneste legitimt argument bortsett fra å kaste ut nettet ditt så bredt som mulig for å rettferdiggjøre å få tilgang til millioner av brukerlogger på denne måten, sier advokat Mark Rumold til avisen.

Å få tilgang til IP-adresser på denne måten vil ikke kunne identifisere brukere, men det vil gi myndighetene fysiske hjemadresser å forholde seg til dersom ikke brukerne brukte diverse program for å holde IP-adressene sine skjult.

– De vil da få en liste over alle som noensinne har vært interessert i å delta i disse protestene eller som bare ville se hva som skjer på siden og med protestene, og det er det bekymringsverdige. Når du har noens IP-adresse er veien kort til deres identitet, sier Rumold.