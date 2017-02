Krever hastemøte om Nord-Korea i Sikkerhetsrådet

Talsmannen sier at møtet er ventet å finne sted mandag. Han uttaler seg anonymt fordi han ikke har myndighet til å snakke om saken offentlig, skriver Associated Press.

Nord-Korea gjennomførte en rakettest landet selv omtaler som vellykket, og testen blir av mange sett som en direkte provokasjon mot USAs nye president, Donald Trump. Trump og Japans statsminister Shinzo Abe var i Florida da opplysningene om testen kom, og de to holdt en felles uttalelse på TV.

Skutt mot Japan

Nord-Koreas leder Kim Jong-un skal personlig ha stått for forberedelsene til oppskytingen. Han uttrykker gjennom de statskontrollerte mediene «stor tilfredshet ved å være i besittelse av nok et atomvåpen som bidrar til landets enorme makt».

Sørkoreanske myndigheter meldte tidlig søndag at missilet, som har en rekkevidde på mellom 1.000 og 3.000 kilometer, ble sendt opp litt før klokka åtte søndag morgen lokal tid fra flybasen Banghyon. Raketten var rettet mot Det japanske hav og fløy om lag 500 kilometer før den landet i havet mellom Nord-Korea og Japan.

Provokasjon

Oppskytingen skjedde mens Japans statsminister Shinzo Abe var på statsbesøk i USA, og var den første fra Nord-Korea under Donald Trumps presidentperiode. Sørkoreanske myndigheter har tolket oppskytingen som en bevist provokasjon fra nordkoreanernes side for å sjekke hvilke reaksjoner de får fra USA under Trump-administrasjonen.

Nord-Korea har siden 2006 vært under FN-sanksjoner på grunn av sine atomsprengninger og testing av ballistiske missiler.

Fakta om Nord-Korea og atomvåpen Ekspandér faktaboks Nord-Korea trakk seg fra Ikkespredningsavtalen for atomvåpen (NPT) i 2003.

Nord-Koreas viktigste atomanlegg ligger i Yongbyon og startet å produsere plutonium til kjernefysisk brensel i 1984.

Natt til fredag meldte en sørkoreansk myndighetskilde at det er «stor sannsynlighet» for at Nord-Korea har gjennomført en atomprøvesprengning, etter et skjelv med styrke 5,3.

Nord-Korea skal før dette ha prøvesprengt atombomber fire ganger:

9. oktober 2006: Nord-Korea foretok sin første atomprøvesprengning. Anslått styrke var 0,8 kilotonn. Prøvesprengningen ble møtt med internasjonal fordømmelse. FNs sikkerhetsråd svarte med å innføre sanksjoner mot Nord-Korea fem dager senere.

25. mai 2009: Nord-Korea prøvesprengte en ny atomladning, med en anslått styrke på rundt 2,4 kilotonn.

12. februar 2013: Nord-Korea gjennomførte sin tredje atomprøvesprengning. Bombens sprengkraft anslås til mellom 6 og 7 kilotonn.

6. januar 2016: Nord-Korea gjennomførte en prøvesprenging av det de hevder var en hydrogenbombe. Bombens sprengkraft anslås til mellom 6 og 7 kilotonn, en tusendel av det som skulle forventes fra en hydrogenbombe.

Nord-Korea har flere ganger også prøveskutt raketter, noen dem med en rekkevidde på langt over grensen på 150 kilometer som FNs sikkerhetsråd pålagt dem, men landet har trolig ikke atomsprengladninger små nok til å kunne bæres av rakettene.

Nord-Korea har flere ganger truet med at de i framtiden vil kunne angripe USA og Sør-Korea med atomvåpen. Leder Kim Jong-un hevder samtidig at dette vil skje kun hvis landets suverenitet trues. Kilde: NTB