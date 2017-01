Saken oppdateres

Den første fristen for hans frivillige avskjed ble satt til klokken 13. Foreløpig har ikke Jammeh gått av. Han har nå bedt om å få utsatt fristen til 17:00 norsk tid, skriver Reuters.

På tross av at folkevalgte Adama Barrow ble tatt i ed torsdag og er anerkjent internasjonalt som Gambias nye president har Jammeh nektet å gi fra seg makten.

Vestafrikanske statsledere har meklet siden fredag morgen for å få Jammeh til å overrekke makten frivillig. Hvis ikke vil han bli tvunget til å forlate presidentskapet.

Selv hærsjefen deltar i festen over at Senegals hær rykker inn i landet. Se torsdagens Urix her.

FOLKEVALGT: Torsdag tok folkevalgte president i Gambia Adama Barrow sin ed. Foto: AP

Støttes av FN

Leder av De vestafrikanske staters økonomiske fellesskap (Ecowas), Marcel Alain de Souza sa tidlig fredag at hvis møtet viser seg å bli mislykket vil de militære styrkene trå til.

– Hvis Jammeh ved fristen ikke er enig om å forlate Gambia, vil vi gripe inn militært, sa Souza.

Nyhetsbyrået Ap skriver at minst 20 militære kjøretøy ble observert i grensebyen Karang fredag morgen.

Styrken møtte ingen motstand, men venter med en eventuell fremrykking inntil forhandlingene er avsluttet.

– Hvis han ikke har bestemt seg innen klokken 13 vil vi fjerne han enten han vil det eller ikke. Da vil styrkene rykke frem mot Banjul. Men vi håper i det lengste på at vi finner en løsning med dialog, sa de Souza før de siste forhandlingene begynte.

Trusselen fra Ecowas om å fjerne Jammeh med makt er nå støttet av 15 medlemsland i FNs sikkerhetsråd. De understreker likevel at en politisk løsning er førsteprioritet.

Flere enn 45.000 mennesker skal ha flyktet fra Gambia til Senegal i kjølvannet av den politiske krisen i landet, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Yahya Jammeh krever fult amnesti for å frivillig gi fra seg makten. Foto: MARCO LONGARI / Afp

Krever fullt amnesti

Forhandlingene om fratredelsen started torsdag, og Jammeh skal være villig til å overrekke makten. Dette var derimot med betingelse om at han skulle frikjennes for alle krigsforbrytelser han har begått i sine 22 år som president, og at han skulle få bo i sin hjemby Kanilai i Gambia.

– De kravene er helt uakseptable, sa de Souza.

De frykter at Jammehs tilstedeværelse i landet vil skape ustabilitet og vil inspirere terroristbevegelser. Ecowas ønsker at Barrow skal ta over presidentskapet med minst mulig sikkerhetstrusler.

Marokko og Nigeria skal ha tilbudt Jammeh politisk asyl, men Jammeh skal ikke være interessert.

Forhandlingene pågår nå i Banjul.

