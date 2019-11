David Eakins (62) har vært nasjonalist fra han var liten gutt. Skotter som ham føler seg som annenrangs borgere.

– Hvis vi er over på den engelske siden av grensen, så hender det ofte at butikkene ikke vil ta i mot pengene våre bare fordi det står Bank of Scotland på dem, sier han til NRK.

Slik ser han ut uten maske, David Eakins (62). Foto: Johan E. Bull / NRK

Brexit har ført til at spørsmålet om uavhengighet er blitt høyaktuelt. De fleste skotter vil bli værende i EU, og stemte mot brexit i 2016. Derfor vil mange skotter nå ha uavhengighet fra resten av Storbritannia.

– Vi vil være en del av EUs tollunion og indre marked, og jeg tror vi kan klare oss godt økonomisk utenfor den britiske unionen, sier Eakins.

Krever ny folkeavstemning i 2020

20.000 mennesker møtte opp på George-plassen i hjertet av Glasgow lørdag ettermiddag til en massemønstring for skotsk uavhengighet.

20.000 mennesker møtte opp til folkemøte om skotsk uavhengighet i Glasgow lørdag. Foto: Russell Cheyne / Reuters

Kravet er at det blir holdt en folkeavstemning om uavhengighet for Skottland neste år.

– De tidene vi må velge mellom pest eller kolera, mellom Arbeiderpartiet eller De Konservative i Westminster, er over, sier Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon fra podiet.

Uavhengighetsbevegelsen i Skottland har også yngre medlemmer, som student Jennie Ellis (34). Foto: Johan E. Bull / NRK

Applausen er enorm. Det er første gang Skottlands førsteminister og leder av Det skotske nasjonalistpartiet, SNP, holder tale på et arrangement for uavhengighets­bevegelsen siden 2014. En av de frammøtte er historiestudenten Jennie Ellis (34).

– Unionen har aldri fungert for oss. De gir oss litt her og litt der, men det er uten betydning då lenge vi ikke får vår selvstendighet, sier historie studenten Jennie Ellis (34).

Skottene blir avgjørende i valget

Hvordan folk stemmer i Skottland kan få en helt avgjørende betydning for valget 12. desember. Det skal stemmes inn 59 representanter til nasjonalforsamlingen i Westminster.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon fra SNP krever ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet i 2020. Foto: Russell Cheyne / Reuters

Det skotske nasjonalistpartiet, SNP, er ventet å få flest representanter. De er både et anti-brexitparti og et uavhengighetsparti.

Fordi brexitsaken er så splittende kan valgresultatet ende opp med at ingen av partiene får flertall alene. Det åpner for en samarbeid på tvers av partigrensene.

Kan støtte en Corbyn-regjering

For at SNP skal støtte en Arbeiderparti-regjering, så er det en forutsetning at skottene må få holde en folkeavstemning. Grønt lys for en folkeavstemning om uavhengighet i Skottland er det nemlig bare Westminster som kan gi.

En hardt presset Arbeiderparti-leder Jeremy Corbyn skal være villig til å gi skottene en ny folkeavstemning. Foto: Frank Augstein / AP

– Vår framtid har blitt diktert av Boris Johnson som står i ledtog med Donald Trump. Jeg tror majoriteten i Skottland ser at vi kan få en bedre framtid hvis vi blir uavhengige, sier Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon fra SNP.

Ny folkeavstemning?

De Konservative med Boris Johnson i spissen er sterkt i mot å bryte opp unionen og er mildt sagt svært lunkne til ny folkeavstemning om et selvstendig Skotlland .

Sekkepipe-orkester hører med når den skotske selvstendighetsbevegelsen skal markere seg i gatene. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Men Arbeiderpartiet har ifølge The Times åpnet opp for et samarbeid med SNP, og skal være villige til å gi skottene en ny folkeavstemning om noen år.

Ved forrige folkeavstemning om uavhengighet stemte 55 prosent imot. Brexit har derimot fornyet ønsket om å avgjøre spørsmålet igjen.

I 2016 stemte 62 prosent i Skottland for EU, som er den høyeste andelen av noen nasjon i Storbritannia.