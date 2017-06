Krever at Qatar stenger mediegigant: – De vil strupe alt og det er veldig dramatisk

Kuwait overleverte fredag en liste med 13 krav på vegne av Saudi-Arabia, Egypt, Bahrain og De forente arabiske emirater, fire av landene som har innført blokade av Qatar.

Fakta om Qatar-striden Ekspandér faktaboks * Saudi-Arabia frøs 5. juni de diplomatiske forbindelsene til Qatar. Kort etter fulgte Egypt, De forente arabiske emirater, Bahrain og Jemen etter. * Senere har Maldivene, Mauritania, Mauritius, Jordan og den ene av Libyas tre regjeringer, Benghazi-regjeringen, sluttet seg til. * Beslutningen begrunnes blant annet med anklager om at Qatar støtter det disse landene betegner som terrorgrupper. * Krisen kan ramme Qatars økonomi hardt. Blokaden omfatter også alle land-, sjø- og luftfartsforbindelser til halvøya. Landene har også lagt ut en svarteliste over 59 personer og grupper som anklages for terror og som støttes av Qatar. * Qatars utenriksminister tilbakeviser anklagene og sier de skyldes en misforståelse og desinformasjon. * USA mener russiske hackere har plantet nyheten om at Qatar er vennlig innstilt overfor Iran og Israel. * Kuwait, Tyrkia, Frankrike og USA har tilbudt seg å mekle i striden. Tyrkia har besluttet å sende soldater til en militærbase i Qatar for å støtte landet. * USA har sin største militærbase i Midtøsten i Qatar og har bedt om en umiddelbar slutt på blokaden. (NTB)

Ett av kravene er stenging av TV-stasjonen Al Jazeera, som har sitt hovedkvarter i Doha og korrespondenter verden over.

Al Jazeera sier selv at dette er en beleiring av journalistyrket. De får støtte fra professor i journalistikk, Rune Ottosen, som er kritisk til kravet. Han mener det kan få dramatiske følger for mediedekningen i Midtøsten.

– Om Al Jazeera legges ned vil det bety en svekking av det globale pluralistiske mediebildet. Midtøsten mister et kritisk journalistisk pustehull. Og det globale mediebilde blir fattigere, sier Ottosen til NRK.

Professor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Rune Ottosen mener al-Jazeera er et viktig bidrag til den global journalistikken. Han sier en nedlegging vil være et grovt inngrep i pressefriheten. Foto: Knut Falch / SCANPIX

Redd for kritikk

Al Jazeera ble grunnlagt i 1996 av emiren i Qatar. Det kom som et resultatet av misnøyen i den arabisk verden etter golfkrigen ble direktesendt på det amerikanske tv-nettverket CNN, forklarer Ottosen.

–CNN fikk da monopol på definisjonsmakten over nyhetsbildet i Midtøsten. Al Jazeera var en motreaksjon på dette. Det Qatar gjorde var at de så et behov for å få arabiske stemmer inn i det global mediebildet. På den måten er Al Jazeera en suksesshistorie.

En del av kravet er at Qatar også stenger en rekke andre medier, blant dem Arabi21, Rassd, Al Arabiya Al-Jadeed og Middle East Eye.

– Det er ikke tilfeldig at de vil strupe al-Jazeera og andre medier, for de har drevet kritikk mot dem. Det tåler ikke disse regimene, sier Ottosen.

Må bryte med Iran

Stengingen av al-Jazeera er langt ifra det eneste kravet. De må også bryte de diplomatiske båndene med Iran og stanse sitt militære samarbeid med landet.

De fire landene krever også at Qatar kutter alle bånd til Det muslimske brorskap, Hizbollah, IS og Al Qaida, og at de straks kaster ut tyrkiske styrker og innstiller sitt militære samarbeid med Ankara.

Kutte kontakt

Dersom blokaden skal oppheves, må Qatar også utlevere «terrorister» som er ettersøkt av Saudi-Arabia, Egypt, Bahrain og De forente arabiske emirater, lyder et av kravene til landet.

Qatar må også kutte all kontakt med den politiske opposisjonen i andre land i regionen og love å ikke blande seg inn i nabolandenes interne forhold.

De må også betale erstatning for tap landets politikk har forårsaket de siste år, lyder et annet krav. Størrelsen på erstatningen skal det forhandles om.

De pålegges videre å alliere seg med nabolandene militært, politisk, sosialt og økonomisk, og landet får en frist på ti dager til å gå med på kravlista.