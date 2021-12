Krever å få stjålne kunstskatter tilbake fra Vesten

Nepals krav om å få kulturskatter tilbake startet med et besøk på et kunstmuseum i Chicago.

Sweta Baniya er engelskprofessor ved Virginia Tech og var på besøk på Art Institute of Chicago. Møtet med nepalske kunstskatter fikk henne til å falle sammen i gråt.

– Det var overveldende. Jeg begynte å be foran statuene som om jeg var i et tempel, forteller Baniya til nyhetsbyrået AFP.

– Jeg hadde så mange spørsmål. Hvorfor er disse her og hvordan har de kommet hit?

Fra Twitter-video til krav

Den nepalske engelskprofessoren filmet kunsten hun så i Chicago og la det ut på Twitter.

– Jeg vet ikke hva det gjør her Du trenger javascript for å se video.

Videoen har fått flere nepalesere til å lure på det samme: Hvorfor er Nepals nasjonalskatter i USA?

– Våre kunstverk er ikke bare kunst for oss. De er guddommelige for oss.

Det sier kunstekspert Rabindra Puri i Katmandu. Han er i ferd med å lage en utstilling av kunst-kopier i Nepal. Samtidig jobber han for at museer i USA skal levere tilbake nepalske skatter.

Tidligere i år var Chicago Art Institute med på å levere tilbake en 800 år gammel gudestatue av stein, men museet har ikke svart på det generelle kravet.

– Vi har tomme templer, tomme alter og tomme pidestaller, skriver administratoren for gruppen Nepals Tapte Kunst til AFP. Grupper leter etter nepalske kunsskatter på hjemmesidene til amerikanske og europeiske museer.

Stjålen kunst i Vesten

Flere av statuene som nå befinner seg på anerkjente museer i USA og Europa har opprinnelig vært stjålet.

I juni ble en kunstauksjon i Paris avlyst. Det viste seg at de fem gudestatuene av bronse var stjålet fra et tempel i Nepal på 70-tallet. Auksjonen ble stoppet av gruppen Lost Art of Nepal.

Flere kunstskatter har allerede blitt levert tilbake til Nepal. Denne buddhastatuen er sendt fra New York tilbake til Kathmandu. Foto: GOPEN RAI / AFP

– Jeg har samlet gamle bilder fra alle mulige kilder. Tapet av vår kulturarv er større enn det som har vært tidligere kjent, skrev gruppens administrator.

Flere kunstskatter har allerede blitt levert tilbake til Nepal. I mars overleverte FBI en 800 år gammel statue til den nepalske ambassaden i USA.

Statuen av guden Laksmi-Naryan forsvant fra et tempel i Nepal i 1984. De siste 30 årene har den vært på et museum i Dallas. En twittermelding fra professor i kriminologi Eirin L. Thompson førte til en gransking.

«Dette har vært statuer som folk har dyrket (som guder) helt til de ble stjålet fra dem», skrev Thompson.

Bronsestatuer fra det som het kongeriket Benin finnes spredt på museer over hele verden. Statuene ble stjålet av britene fra et palass i Edo-provinsen i 1887. Britene solgte statuene videre til privatpersoner og museer som var interessert.

– Har det godt i London

Museene i den gamle kolonistormakten Storbritannia huser enorme mengder kunstskatter fra tidligere kolonier. Mens både Tyskland, Frankrike og Nederland har signalisert at de vil gi tilbake kunstverk laget i tidligere kolonier, er britene mer tilbakeholdne.

– Bronsestatuene fra Benin har det godt på British Museum, sa den tidligere kulturministeren Oliver Dowden til Channel 4 i september. Foto: STRINGER / AFP

– Bronsestatuene fra Benin har det godt på British Museum, sa den tidligere kulturministeren Oliver Dowden til Channel 4 i september.

Dowden svarte på spørsmålet om britene skulle etterkomme ønsket fra Nigeria og levere statuene tilbake. Storbritannia har en lov som forbyr museer og kvitte seg med kunst. Denne loven har blitt brukt av politikere som argument for å holde på utenlandske kunstskatter.

Som en gammel kolonimakt får britene nå krav fra hele verden. Blant de mest kjente er kravet om å levere en marmorvegg fra Akropolis i Aten tilbake til Hellas.

– Den britiske regjeringen har lenge stått fast ved den samme holdning angående disse statuene; de har blitt skaffet av lord Elgin etter datidens lov ... og de har vært i British Museums samling til helt siden de ble skaffet til veie, alt etter loven, sa statsminister Boris Johnson til den greske avisen Ta Nea i mars.

Norge skal tilbakeføre

Flere av bronseskattene stjålet på palasset i kongeriket Benin i 1887 befinner seg nå i Norge.

Kulturhistorisk Museum er med i et europeisk samarbeid som kartlegger hvor de

– Tilbakeføring av gjenstander må skje etter en henvendelse og et ønske om tilbakeføring fra en offentlig institusjon, sier Larsen. Foto: UiO

kunstverkene kommer.

– Vi har ulike typer gjenstander fra Benin. I alt er det 24 gjenstander fra Benin i museets etnografiske samling, men ikke alle er fra raidet av Benin City i 1897, sier Kjersi Larsen ansvarlig for Afrikaseksjonen ved museet.

– Det endelige målet er tilbakeføring til Nigeria og det fremtidige Edo museum for Vest-Afrikansk kunst (EMOWAA), Benin City. Det kan ta mange år før det står ferdig, sier Larsen til NRK.

Kulturhistoriske museum sitter på en rekke gjenstander som ingen land ønsker utlevert eller har etterspurt.

Dette seremonisverdet kan stamme tilbake til palasset i Edo, hvor det kan ha vært stjålet av britene i 1897, nå ligger det i Oslo. Foto: Mårten Teigen / UiO

– Tilbakeføring av gjenstander må skje etter en henvendelse og et ønske om tilbakeføring fra en offentlig institusjon, helst fra en statlig museums ellet kulturinstitusjon som har som oppgave å forvalte et samfunns kulturarv, sier Larsen.

Brev fra president til dronning

Samtidig som Norge sitter på utenlandske kunstskatter, finnes det samiske gjenstander på museer ute i Europa. Sametingspresidenten har sendt brev til dronning Margrethe av Danmark og bedt om at en samisk tromme skal leveres tilbake.

– Denne trommen er en del av vår kulturarv, og hører hjemme i Sápmi, skriver Aili Keskitalo.

– Denne trommen er en del av vår kulturarv, og hører hjemme i Sápmi, skrev Aili Keskitalo ifølge radionordkapp.

– Jeg kjenner til at Danmark har tilbakeført en rekke kulturhistoriske gjenstander tilbake til Kalaallit Nunaat - Grønland gjennom prosjektet Utimut. Dette er en inspirasjon og kan danne grunnlaget for en liknende tilbakeføringsprosess fra Danmark tilbake til det samiske folk, skrev daværende president i oktober i år.