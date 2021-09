Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Skistedet markedsførte seg som «Alpenes Ibiza» og festfaktoren var høy. Utbruddet i februar i fjor blir regnet som et av de store arnestedene for spredningen av koronaviruset da det var kommet til Europa.

Fredag startet den første av flere rettssaker i Østerrike.

Er rasende på de ansvarlige

Enken etter Hannes Schopf orket ikke møte til høringen. Det ble for tøft for henne, sier sønnen til den østerrikske kringkasteren ORF.

– Hver eneste dag kjenner hun smerte over det som har skjedd, sa hennes advokat, Alexander Klauser. Han sa også at sønnen Ulrich er rasende på dem han mener har ansvaret for farens død.

– Nå må en fireåring vokse opp uten bestefaren sin, sa Klauser.

I en pause i retten sa sønnen at saken handler om rettferdighet, ikke penger. Hvis de vinner fram skal pengene gå til et veldedig formål.

Ulrich Schopf er rasende på dem han mener har ansvaret for farens død. Foto: Joe Klamar / AFP

Hannes Schopf, kona Sieglinde og noen venner hadde hatt noen flotte dager i skibakkene. Skituristene koste seg i solskinnet selv om de lokale myndighetene hadde fått advarsler om at det kunne være smitte i området.

Evakuering og panikk

Så tidlig som 5. mars kom det en melding fra Island om at 14 hjemvendte turister hadde blitt smittet av viruset. Islandske myndigheter mente smitten stammet fra skistedene i Tyrol. Men i en rapport som ble lagt fram i oktober i fjor står det at delstatsregjeringens provinsguvernør da erklærte at de islandske turistene var blitt smittet på flyet hjem.

Den 12. mars var det klart at turister skulle evakueres fra det populære skistedet. Dårlig informasjon til turistene og lite kontroll, kan ha ført til at viruset ble spredt.

De første tilfellene i Ischgl ble rapportert fra baren Kitzloch. Foto: Jakob Gruber / AFP

Det oppsto panikklignende tilstander blant turistene. Flere skal ha satt seg i bilen og kjørt vekk med skistøvlene på. Utleieski ble levert tilbake ved at de ble kastet inn gjennom inngangsdørene til butikkene.

Den uavhengig kommisjonen kom fram til at myndighetene i Tyrol var for trege med å stenge ned. Men kommisjonen fant ikke bevis for politisk press eller press fra næringslivet i beslutningsprosessen.

Flere søksmål i vente

De etterlatte mener at hvis myndighetene hadde tatt affære tidligere, ville langt færre blitt syke og færre ville dødd. Skiområder, heiser og utesteder skulle vært stengt langt tidligere, mener de. De hevder myndighetene ble presset av lobbygrupper, blant andre de som driftet heiser og taubaner. En påstand som blir blankt tilbakevist av motparten.

Schopfs etterlatte krever 1 million kroner i erstatning av staten Østerike for lidelse, smerte, dødsfall og begravelseskostnader. Nå må retten avgjøre om det hadde vært mulig i forhindre infeksjonene og i hvilken grad staten kan stilles ansvarlig for sykdom og død.

Dette er bare det første søksmålet, skriver avisen Der Standard. Nå venter 15 andre på rettsbehandling. I tillegg er enda 100 varslet.

Avisen skriver at det kan gå flere år før en endelig dom er klar.

Ischgl kalte seg «Alpenes Ibiza». Foto: Halvard Alvik / NTB