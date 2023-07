Kreml: Putin møtte Prigozjin etter opprøret

Kreml bekrefter at Russlands president Vladimir Putin og Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin møttes få dager etter Wagner-styrkenes opprør tidligere i sommer.

De to skal ha møttes 29. juni, fem dager etter opprøret. Det melder Reuters.

– Trofaste støttespillere

Møtet skal ha vart i tre timer, ifølge Kreml-talsmann Dmitrij Peskov.

– Under møtet delte presidenten sin vurdering av Wagner-gruppens innsats i Ukraina-krigen, samt sin vurdering av hendelsene 24. juni, sier han.

Totalt skal 35 personer ha blitt invitert til møtet, inkludert befal fra Wagner-styrkene.

Putin skal ifølge Peskov ha lyttet til befalets forklaringer, og tilbudt dem ansettelser og videre engasjement i krigen.

– Befalet presenterte selv sin versjon av hva som skjedde. De understreket at de er trofaste støttespillere og soldater. De sa også at de er klare til å fortsette å kjempe for hjemlandet sitt, sier Peskov.

I St. Petersburg forrige uke

Det kortvarige Wagner-opprøret 24. juni endte med en avtale mellom Russland og Wagner-gruppen. Den ble forhandlet frem av Belarus' president Aleksandr Lukasjenko.

Blant hovedpunktene i avtalen var at Prigozjin måtte flytte i eksil til Belarus. Det har i tiden etter opprøret vært usikkert hvor Wagner-sjefen har oppholdt seg.

Forrige uke ble det meldt at Prigozjin var i St. Petersburg i Russland, der Wagner-gruppen har sitt hovedkvarter.

Et ledd i avtalen var også at ingen Wagner-soldater, ei helle Prigozjin selv, skulle straffes.

Den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu (til venstre) og general Valerij Gerasimov. Sistnevnte viste seg mandag offentlig for første gang siden Wagner-opprøret. Foto: Reuters

Prigozjin-fordømt general viste seg offentlig

Under opprøret krevde Prigozjin at både den russiske generalen Valeij Gerasimov forsvarsminister Sergej Sjojgu skulle gå av. Prigozjin har gjentatte ganger den siste tiden fordømt begge to.

Det har vært stille fra Gerasimov siden opprøret, og uvisst om Putin kom til å innfri Prigozjins ønske om å avsette ham.

Mandag viste Gerasimov seg offentlig for første gang siden opprøret. Det melder Reuters. I en video beordrer han russiske styrker om å ødelegge ukrainske rakettsiloer. Det tyder så langt på at Putin ikke har avsatt ham.