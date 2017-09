Torsdag kveld i amerikansk tid meldte det amerikanske kredittbyrået, Equifax, at de er blitt utsatt for et stort datainnbrudd.

Hele 143 millioner amerikanere kan nå ha personlig informasjon på avveie. Navn, personnumre, fødselsdatoer, adresser og i en del tilfeller også førerkortnumre kan nå være i ukjente hender.

Reuters melder at informasjonen ble hentet av hackere på et tidspunkt mellom midten av mai og juli, og omtaler dataangrepet som kanskje det største i USA gjennom alle tider. Selv oppdaget Equifax angrepet 29. juli.

Enkelte britiske og kanadiske borgere skal også være rammet. Dataene omfatter også kredittkortnumrene til 209 000 amerikanske forbrukere, i tillegg til personopplysninger som også inkluderer visse tvistdokumenter som gjelder 182 000 personer.

Federal Bureau of Investigation (FBI) opplyser at de følger tett på situasjonen.

– Ingen kan ta dette tilbake

Ekspert på datakriminalitet i Gartner Inc, Avivah Litan, sier til Reuters angrepet er svært alvorlig.

– På en skala fra én til ti, er dette ti. Det rammer hele den amerikanske kredittbransjens system fordi alle bruker de samme dataene. Ingen kan ta dette tilbake, sier han.

Selskapet håndterer data fra mer enn 820 millioner brukere, i tillegg til informasjon om ansatte fra over 91 millioner bedrifter fra hele verden.

I etterhandelen på Wall Street skal Equifax ha falt nesten 19 prosent. Dette etter at investorer er bekymret for mulige konsekvenser av eksponering av de personlige dataene.

Sårbarhet

Det skal ha vært en sårbarhet i en bestemt webapplikasjon som gjorde det mulig for hackerne «å bryte seg inn». Akkurat hva slags sårbarhet som ble utnyttet er enda ikke offentliggjort.

Styreleder og administrerende direktør i Equifax, Richard Smith, har gått ut og beklaget hackerangrepet.

– Dette gjør vondt for hele selskapet. Det rammer hvem vi er og hva vi gjør, sier han.

Han opplyser at de jobber videre med å gi beskjed til kunder som er rammet og ber dem også om å kontakte Equifax.

Selskapet samarbeider nå med statlige og føderale myndigheter i USA, og har ansatt et sikkerhetsfirma som skal etterforske angrepet. De forventer dette vil bli fullført i løpet av kommende uker.