Kreativ dugnad i kampen mot koronaviruset

Mangel på munnbind. Mangel på håndsprit og mangel på beskyttelsesdrakter og respiratorer. Da koronaviruset begynte å herje med oss, oppdaget vi hvor avhengige vi var blitt av varer som blir produsert i andre deler av verden. Da hele verden fikk behov for de samme produktene fór prisene i været, og lagrene ble tømt.

Nå gjør mange både her hjemme og i andre land så godt de kan for å lage de tingene vi trenger.

Her er noen av de løsningene man har kommet fram til:

Kan brukes av både dyr og mennesker

Det som kan hjelpe en syk katt, en hund eller en hamster, kan også komme til nytte når en pasient er innlagt på sykehus med Covid-19. Det gjelder ikke bare smittevernutstyr som munnbind og gummihansker.

– Her tar vi imot alt vi trenger, sier direktør for helsemyndighetene i Danmark, Søren Brostrøm, til Danmarks Radio.

Han sier med glede takk til medlemmene i den danske dyrelegeforeningen som kan levere fra seg minst 90 respiratorer.

– Vi er glade for å kunne bidra, sier lederen Hanne Knude Palshof.

Seniordyrlege Helle Harding Poulsen ved Københavns Universitets Dyrehospital sier respiratorene ikke er like gode for mennesker som de som brukes på sykehusene i dag.

– Men de er bedre enn ingenting, sier hun.

Kollegaen hennes, Merete Holst Nissen, sier til DR at de i verste fall kan behandle syke dyr uten respiratorer fordi de kan hjelpe dem å puste med manuelt utstyr.

Seniordyrlege Helle Harding sier respiratorene de har kan brukes av både mennesker og dyr. Foto: DR

3D-printer visirer

Overingeniør Evin Güler ved OsloMet sier de er en stor gjeng som nå jobber for å finne ut hvordan de kan bidra og hjelpe helsevesenet. Flere legesentre har den siste tiden tatt kontakt med ingeniører som 3D-printer visirer for å beskytte ansiktet og annet smittevernutstyr.

3D-printing er en prosess der en ting blir bygget opp lag for lag ved hjelp av et skriverhode.

Når NRK treffer Güler blant alle maskinene er hun i ferd med å printe ut plastdeler til et visir.

– En hel skjerm tar cirka tre timer å printe ut, forklarer hun.

Overingeniør Evin Güler viser fram printerne som kan lage visirer. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Hun sier det er mange som har slike printere. De hun jobber med brukes vanligvis til skoleprosjekter, men all undervisning er stengt nå på grunn av virusepidemien.

Syr beskyttelsesdrakter ved spisebordet

I Lyngdal på Sørlandet har kommunen spurt egne innbyggere om hjelp. Og svaret de fikk var et ja. Nå er de flere som sitter hjemme og syr beskyttelsesdrakter som helsepersonell kan bruke når de skal i kontakt med folk som kan være smittet av korona.

– Helsevesenet står i en vanskelig situasjon, og de har en tøff jobb. Jeg er takknemlig for å kunne bidra med noe konkret, sa Frøydis Honnemyr da NRK kom på besøk til henne.

Frøydis Honnemyr er en av de 50 som meldte seg da kommunen etterlyste hjelp. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Jakten på munnbind

Over hele verden har det vært mangel på munnbind de siste ukene. Her hjemme har Ullvarefabrikken Janus i Bergen skiftet ut ullundertøy med andre varer og har nå begynt å jobbe med å sy munnbind.

Onsdag begynte helsesjefen i Aragón, Javier Marión, å gråte på en pressekonferanse da han fikk spørsmål om hva slags risiko helsearbeidere i regionen er utsatt for.

Men hjelpen kan kanskje komme fra de spanske «aparadoras» kvinner som syr sko hjemme hos seg selv.

I Alicante tok en av dem initiativet og lokale myndigheter fulgte opp med å skaffe dem stoff. Gummibånd ble doner av en lokal bedrift. Nå har allerede sydd flere tusen masker, skriver den spanske avisen El Pais.

Fra aperitiff til håndsprit

Den kjente franske spritprodusenten Pernord Richard forkynte denne uka at de ville gi bort 70.000 liter alkohol som skulle brukes til produksjon av håndvask. Det bør bli cirka 1,8 millioner flasker à 50 milliliter, opplyser selskapet.

De er ikke alene. Den svenske vodkaprodusenten Absolut og irske Irish Distillers har gjort det samme, melder RFI. Det samme har parfyme- og kosmetikkprodusenter som LVMH og L’Oréal gjort.

Ved Eight Oaks Farm Distillery i Pennsylvania i USA har de lagt produksjonen av rom, whisky og vodka på hylla. Nå lager de bare håndsprit.

Chad Butters har tatt i bruk en håndsprit-oppskrift som er lagt ut av Verdens helseorganisasjon. Foto: Matt Rourke / AP

– Det gjør vi for det er det eneste riktige nå. Her er det en oppgave vi kan gjøre. Vi har utstyret, folkene og vi kan prosessen, sier grunnleggeren Chad Butters til nyhetsbyrået AP.

Han forteller at han ble sint da han så hva håndspriten ble solgt for når det ble så mangel på den at han bestemte seg for å ta et eget initiativ.