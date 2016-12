Krass Kerry forsvarte FN-resolusjon

Etter FN-resolusjonen forrige uke hvor israelske bosettinger på Vestbredden i Palestina ble fordømt, har det vært gnisninger mellom Israel og Obama-administrasjonen.

Israel hadde forventet at USA skulle legge ned veto mot at resolusjonen ble vedtatt av Sikkerhetsrådet, men fikk ikke støtte av sin mektigste og mest støttende allierte.

Onsdag forsvarte Kerry avgjørelsen foran FN-forsamlingen. Samtidig la han frem en ambisiøs fredsplan for en tostatsløsning for palesintere og israelere.

Kritiserer Israels bosettinger

– Israel vil at USA skal gi sin fulle støtte, selv om det går mot våre interesser. Men venner må fortelle hverandre vanskelige sannheter, og i vennskap må tillit gå begge veier, innledet Kerry.

Han sier det ikke var FN-resolusjonen som isolerte Israel, men Israels politikk hvor tusenvis av boliger blir planlagt og bygget ut på Vestbredden.

– Om USA hadde lagt ned veto, ville det betydd grønt lys til flere bosettinger, sa han.

Kerry understreket at dersom Israel fortsetter på veien mot en enstatsløsning vil de aldri få fred med de arabiske nabolandene. Han viste også til at opprettholdelsen av dagens situasjon vil øke risikoen for at flere blir ekstremister.

Punkt for punkt argumenterte Kerry for hvorfor de israelske bosettingene på Vestbredden ødelegger for fredsprosessen og håpet om en tostatsløsning.

– Bosetternes agenda styrer utviklingen i Israel. Mange palestinere har mistet både bevegelsesfriheten og hjemmene sine. Når okkupasjonen er permanent, gjør det noe med et folk og et land, sa han.

– Trenger totstatsløsning

For å oppnå fred mener USAs utenriksminister at Jerusalem skal deles og være hovedstad for begge statene, og at Israel skal bli anerkjent som en jødisk stat slik at grensene trekkes slik de var i 1967, med mulighet for bytte av territorium.

Samtidig Kerry kritiserte det palestinske lederskapet for ikke å ta på alvor nok de mange terrorangrepene som palestinere har stått bak mot Israel den siste tiden.

– Aller mest bekymringsfullt er ekstremistene i Hamas som ikke anerkjenner Israel. Radikale fraksjoner har ansvar for vold og nye militære grupper styrkes. Ingen regjering kan tolerere det, sa Kerry.

SKEPTISK: Israels statsminister Benjamin Netanyahu var kritisk til Kerrys tale. – Den var nesten like ubalansert som resolusjonen som ble vedtatt i FN, sa han. Foto: DARREN ORNITZ / Reuters

Netanyahu: – En skam

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa han var dypt skuffet over Kerrys tale.

– Den var nesten like ubalansert som anti-Israel-resolusjonen som ble vedtatt i FN. Det er en skam at utenriksminister Kerry ikke ser den enkle sannheten, sa Netanyahu.

Han anklaget de palestinske myndighetene for å lære opp barna sine til å aldri akseptere Israels eksistens, og mener det er kjernen i konflikten. Samtidig understrekte han at han har gjort mye for å få til fred.

Kerry avsluttet talen med en oppfordring til Netanyahu.

– Obama-administrasjonen har alltid forsvart Israel fra internasjonal kritikk. Men Israel må også forstå at bosettingene ikke er langsiktige stabilitet og sikkerhet, sa han.