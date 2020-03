Krakk på Wall Street

Etter en dramatisk dag på verdens børser endte aksjehandelen i New York med at Dow Jones-indeksen stupte over 2.300 poeng.

Det tilsvarte 10 prosent. Også det amerikanske aksjemarkedet ble dermed rammet av krakk, etter enda større fall i Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Italia tidligere samme dag.

En skjerm på Wall Street like før stengning i går viser at fallet på Dow Jones-indeksen endte på 9,9%. Foto: Richard Drew / AP

Et så stort fall har skjedd bare fire ganger i historien, skriver Financial Times. Den ene var i 1987, de tre andre var under det store krakket i 1929.

Handelen ble stanset

I USA sank både teknologiindeksen Nasdaq og den bredere indeksen S&P 500 med 9,5 prosent. Børsfallet var det største på Wall Street siden «Black Monday» i 1987.

Verken under finanskrisen for drøye ti år siden eller etter 11. september-angrepene i 2001 sank de amerikanske børsene like mye i løpet av én dag.

Etter en blodrød start på dagen på Wall Street torsdag ble aksjehandelen en periode stanset. En nedgang på over 7 prosent utløser automatisk stans i handelen i et kvarter. Regelen ble innført etter krakket i 1987, og før denne uken har sikkerhetsmekanismen bare blitt utløst én gang, i 1997.

Sjokkbølger på asiatiske børser

Da børsene i Japan, Thailand og India åpnet i morges, stupte aksjekursene med 10 prosent, ifølge nyhetsbyrået AP.

En kvinne i Thailands hovedstad Bangkok foran skjermer som viser kontiunerlig utvikling på landets hovedbørs. Fra 9. mars. Foto: Lillian Suwanrumpha / AFP

Det ble tolket som en reaksjon på utviklingen på Wall Street i går.

Senere har kursene tatt seg noe opp igjen, slik at dagens fall i Asia til nå ligger på mellom 4 og 6 prosent i snitt.

Krisetiltak i USA

Etter at handelen kom i gang igjen og nedturen fortsatte, lanserte sentralbanken i New York et nytt krisetiltak.

Det innebærer kjøp av store mengder amerikanske statsobligasjoner med kort løpetid. Formålet er å sikre at kredittmarkedene fungerer og bankene fortsatt kan låne penger til selskaper og andre låntakere. 1.500 milliarder dollar skal etter planen sprøytes inn i finansmarkedene.

Tenk hvis stimuleringstiltak slutter å virke..

Tiltaket hadde umiddelbar effekt, og Dow Jones-indeksen lå pluts.elig «bare» litt mer enn 5 prosent lavere enn sluttnoteringen dagen før.

Men deretter gikk det nedover igjen, og utover ettermiddagen lokal tid gitt utviklingen gradvis i retning av et tosifret fall for Dow Jones.

Financial Times skriver i en kommentar i dag at markedet har begynt å tenke seg en fremtid der statlige stimuleringstiltak ikke lenger virker.

Tirsdag 3. mars kuttet den amerikanske sentralbanken styringsrenten med 0,5 prosent. Det skjedde to uker før det planlagte rentemøte, og det er svært sjelden USAs sentralbank endrer renten mellom to planlagte møter.

Men virkningen var kortvarig.

I går bruke sentralbanken et beløp som svarer til 14.824 milliarder norske kroner på oppkjøp som skulle stabilisere markedet.

Det virket heller ikke lenge.