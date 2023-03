Kraftige sammenstøt i Aten etter togulykken

Demonstrantene protesterer mot regjeringen etter togulykken, som er den verste i landet på mer enn 50 år.

Ifølge nyhetsbyråene skal mellom 30.000 og 40.000 grekere ha demonstrert i hovedstaden Aten.

Demonstrantene ropte «Mordere» og «Vi er alle i samme vogn».

Det er studentforeninger og fagforeninger som står bak protestene. Mange av dem som mistet livet i ulykken var studenter.

Kaster steiner og brannbomber

Politiet brukte tåregass mot en gruppe svartkledde demonstranter som kastet brannbomber og steiner utenfor nasjonalforsamlingen. Biler og søppelkasser ble stukket i brann.

I Hellas’ nest største by Thessaloniki tok mer enn 20.000 mennesker til gatene. Også her ble det voldelig da demonstranter støtte sammen med politiet. Mange av passasjerene på ulykkestoget var studenter ved universitetet i Thessaloniki.

Dagens demonstrasjoner skal være de største i landet siden 2019.

Streik rammer ferjeavganger

Det er også satt i gang flere streiker som fører til stans i ferjer til de greske øyene og i kollektivtransporten i Aten.

57 mennesker mistet livet i ulykken som skjedde sent på kvelden tirsdag 28. februar.

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent, men demonstrantene mener at mange år med nedskjæringer i jernbanen har bidratt til ulykken.

Samferdselsministeren har gått av og, og stasjonsmesteren i Larissa er pågrepet og siktet for uaktsomt drap etter ulykken.

Demonstranter kaster brannbomber mot politiet. Foto: Petros Giannakouris / AP

Press mot regjeringen

Stasjonsmesteren skal ha innrømmet at en bryter sto i feil stilling slik at de to togene endte opp med å kjøre på samme spor før de krasjet front mot front i høy hastighet, skriver NTB.

Avsløringer om alvorlige svakheter i sikkerheten på togstrekningen har ført til press mot regjeringen til statsminister Kyriakos Mitsotakis. Han har lovet at regjeringen vil samarbeide med etterforskningen av ulykken.

EU har sendt eksperter for å bidra i arbeidet med å bedre togsikkerheten i Hellas, og det ventes at også Tyskland vil sende folk.