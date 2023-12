Kraftige russiske angrep mot Kyiv og Kharkiv i natt

Russland startet et nytt droneangrep mot Kharkiv natt til søndag.

Angrepsbølgen kommer et døgn etter at russerne lovet hevn for ukrainernes angrep mot den russiske grensebyen Belgorod lørdag. Der ble 24 mennesker drept og 100 såret.

Ifølge ordfører i Kharkiv Ihor Terekhov skal nattens angrep ha skadet flere bygninger i sentrum av byen.

– Traff bolighus

De russiske dronene skal ha truffet flere bolighus som står i brann.

– Dette er ikke militære anlegg, men kafeer, bolighus og kontorer, skriver Terekov på Telegram. Vi gir all nødvendig hjelp til beboere i disse bygningene, skriver han.

Opplysningene kom en times tid etter at militæradministrasjonen i Kyiv varslet at luftforsvaret i hovedstadsregionen var aktivert for å slå ned et russisk droneangrep.

Så langt er det meldt om minst 26 skadde i nattens angrep.

Søndag morgen melder det ukrainske luftforsvaret at de lykkes med å skyte ned 21 av 49 droner som angrep Kyiv og Kharkiv.

Fra russisk hold sies det at nattens angrepe var rettet mot militære installasjoner i Ukraina.

Anklager Ukraina for terror

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varslet konsekvenser for Russland i sin kveldstale lørdag.

– For hver Shahed-drone, for hver russiske rakett, så kommer terrorstaten til å bli tillagt en passende ansvarlighet, både politisk og svært praktisk, sa han.

Bare noen timer før nattens angrepsbølge kalte Russland inn til et hastemøte i FNs sikkerhetsråd hvor de anklaget Ukraina for terrorangrep etter bombingen av Belgorod.

– Det var et terrorangrep utført av Kyiv-regimet mot en sivil by, sa Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia på hastemøtet i sikkerhetsrådet sent lørdag kveld norsk tid.

– Det var et overlagt, vilkårlig angrep mot et sivilt mål, sa Nebenzia, som hevder at et idrettssenter, en skøytebane og et universitet ble truffet.

Russland hevder at 17 av de drepte i angrepet var barn.

Søndag formiddag går flyalarmen i Belgorod på ny, ifølge guvernøren i byen.