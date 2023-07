Kraftige reaksjoner fra Russland og Kina etter Nato-toppmøtet

– Nato er sterkere, mer energisk og mer sammensveiset enn noen gang.

Slik oppsummerte USAs president, Joe Biden, Nato-toppmøtet i Vilnius i sin avslutningstale onsdag ettermiddag.

Krigen i Ukraina fikk klart mest oppmerksomhet, men også Kina sto på agendaen. Flere ledere fra land i Asia og Stillehavet var til stede i Vilnius.

Fra både Moskva og Beijing er reaksjonene sterke.

Varsler mer hjelp til Ukraina

Ukraina ble lovet nye våpen, økonomisk støtte og opplæring av jagerflypiloter.

Moderne kampfly har lenge stått øverst på Ukrainas ønskeliste, i kampen mot de russiske styrkene.

Nato-sjef Jens Stoltenberg sa onsdag at ti land, inkludert Norge, skal starte opplæringen av ukrainske F-16-piloter etter sommeren.

Først etter det vil det tas en beslutning om Ukraina skal få jagerfly, ifølge Stoltenberg.

Et belgisk F-16-fly på Ørland flystasjon under øvelsen Arctic Challenge Exercise 2023. Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret

Putin reagerer på militære leveranser

Russlands president Vladimir Putin uttaler torsdag at nye våpenleveranser til Ukraina, ikke vil endre sitausjonen på slagmarken, men at det vil eskalere konflikten:

– Nye våpen vil eskalere konflikten i Ukraina, og forverre situasjonen, sier Putin i en TV-sendt tale.

Putin holdt en TV-sendt tale der han sier at Ukrainas langtrekkende våpen har konsekvenser, men ikke kritiske konsekvenser. Foto: Alexander Kazakov / AP

Den russiske presidenten legger til at stridsvogn-leveranser fra Vesten, vil være prioriterte mål for de russiske styrkene i Ukraina.

Under Nato-toppmøtet ble det i tillegg lagt stor vekt på at Ukraina ikke kan bli medlem av forsvarsalliansen mens landet er i krig, men at Ukraina vil innlemmes i Nato i fremtiden:

– Ukrainas fremtidige medlemskap i Nato vil være en trussel for Russland, advarte Putin i TV-talen.

Anser F-16-fly som atomtrussel

Planene som kan ende med at Nato-land gir Ukraina F-16 jagerfly, vekket sterke reaksjoner i Russland.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier at Russland vil anse vestlige F-16-fly sendt til Ukraina som en atomtrussel. På grunn av flyenes kapasitet til å bære atomvåpen.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier at Moskva vil se på det som en atomtrussel dersom Nato forsyner Ukraina med F-16-kampfly. Foto: Natalia Kolesnikova / AP

– Russland kan ikke ignorere muligheten disse flyene har til å være atomvåpen. Ingen forsikringer vil kunne avhjelpe dette, sier Lavrov, ifølge det russiske utenriksdepartementet.

Han mener at ikke vil være mulig for Russland å finne ut om hvert enkelt fly er utstyrt for å kunne frakte atomvåpen eller ikke.

– Vi vil betrakte det faktum at de ukrainske væpnede styrkene har slike systemer som en atomtrussel fra Vesten, sier den russiske utenriksministeren.

Forsker: – Kort sagt bare tøv

Forsker og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener at den russiske utenriksministeren bruker sterke ord for å forsøke å skremme land i vesten til droppe støtten til Ukraina.

– Dette er kort sagt bare tøv og det vet Lavrov, men det er som russerne gjør hele tiden. Det spiller ingen rolle hvor dumt det de sier er, hvis de tror at det kan gjøre inntrykk i vesten og skremme folk på en måte som gjør det politisk vanskelig å støtte Ukraina, sier Diesen til NRK.

Forsker og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han peker på tre grunner til at F-16-flyene ikke utgjør en atomtrussel for Russland.

– Det holder ikke å gi Ukraina flyene. Da måtte man gitt dem bombene også, og det er det selvfølgelig ingen som har til hensikt å gjøre, sier han til NRK.

Han sier at Ukraina lenge har fått våpen som er i stand til å bære atomvåpen.

– Hvis Lavrov hadde vært redd for en våpenplattform som i teorien kan levere en atombombe så burde han ha vært bekymret for det lenge, sier Diesen.

Han mener det er lett å skille mellom F-16-fly som kan bære atomvåpen og de som ikke kan det.

– Det er ikke bare å henge en atombombe under hvilket som helst kampfly. Man trenger en egen variant med helt egne instrumenter, forklarer han.

Ledere fra Asia og Stillehavet deltok

Til stede på Nato-toppmøte i Vilnius var også ledere fra Australia, New Zealand, Sør-Korea og Japan.

Det viser at det ikke bare er den russiske krigføringen i Ukraina som bekymrer Natos medlemsland, skriver CNN.

Generalsekretær Jens Stoltenberg på toppmøtet i Vilnius. Foto: KACPER PEMPEL / Reuters

Også Kinas utenrikspolitikk ble diskutert.

Generalsekretær Jens Stoltenberg sa til journalister i Vilnius at Nato ikke anser Kina som en motstander, men at Kina i økende grad utfordrer verdensordenen med tvangsatferd.

– Kina utfordrer i økende grad den regelbaserte internasjonale ordenen. De nekter å fordømme Russlands krig mot Ukraina, truer Taiwan og gjennomfører en betydelig militær oppbygging, sa Stoltenberg, ifølge CNN.

Uttalelsene vekket kraftige reaksjoner i Kina.

Australias statsminister Anthony Albanese, Japans statsminister Fumio Kishida, generalsekretær Jens Stoltenberg, New Zealands statsminister Chris Hipkins og Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol på toppmøtet i Vilnius Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Kina advarer mot NATO-utvidelse

Kinas delegasjon til EU skrev i en uttalelse tirsdag at innholdet i de Kina-relaterte uttalelsene ignorer grunnleggende fakta, forvrenger Kinas posisjon, politikk og bevisst diskrediterer Kina, skriver Al Jazeera.

Japans statsminister Fumio Kishida har, ifølge kanalen, sagt at Japan ikke planlegger å bli med i Nato, mens Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol har sagt at han ønsker et sterkere sikkerhetssamarbeid.

Kinas delegasjon til EU er tydelig på at Kina vil motsette seg at land i Asia og Stillehavsregionen søker medlemskap i Nato.

– Enhver handling som setter Kinas legitime rettigheter og interesser i fare vil bli møtt med et absolutt svar, heter det i uttalelse.

Diesen mener reaksjonen fra Kina er forutsigbar.

Sverre Diesen var forsvarssjef mellom 2005 og 2009. Foto: Svein Olsson / NRK

– Dette er noe Kina har protestert mot før og er en nokså rituell reaksjon fra Kina side, sier han.

Han mener at det er lite sannsynlig med en Nato-utvidelse i Stillehavsregionen i nær freidig.

– Kina vet også at det er en altfor stor uenighet om dette i Nato, til at en formell utvidelse av Nato kan omfatte Stillehavsregionen. Det er ikke på agendaen i det hele tatt, men det klart at når Nato signaliserer at Kina er og kan bli en utfordring, som også har gått igjen i Natos kommunikasjon, så er kineserne nærmest forpliktet til å reagere, forteller Diesen.