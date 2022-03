Kraftige eksplosjoner hørt i Kyiv

Noen minutter senere meldes det om at to kraftige eksplosjoner er hørt i sentrum av den ukrainske hovedstaden.

Noen timer tidligere, onsdag kveld, ble det meldt om en voldsom eksplosjon nær jernbanestasjonen sør i den ukrainske hovedstaden Kyiv.

Et øyenvitne forteller til nyhetsbyrået Reuters at en kraftig brak fikk jorda til å riste. Ifølge innenriksdepartementet i Ukraina er det fare for at skadene gjør at deler av byen er uten oppvarming.

Så langt er det ingenting som tyder på at noen ble skadet i eksplosjonen, sier ordfører Vitali Klitschko, i en Telegram-melding som CNN siterer.

– Takk gud, ingen er såret, skriver han på Telegram, men legger til at de fortsatt jobber med å undersøke detaljene.

Departementet sier i en erklæring at stasjonen ble truffet av et russisk missil som var blitt skutt ned av ukrainske styrker.

Jernbaneselskapet melder at flere tusen mennesker ble evakuert fra stasjonen. De hadde søkt tilflukt for krigen på stasjonen.

Selve stasjonsbygget skal ha fått mindre skader og togtrafikken skal være i gang igjen.

Pentagon: Russisk kolonne står stille

Den russiske kolonnen som beveger seg mot Kyiv skal fortsatt stå stille, ifølge amerikanske myndigheter.

Kolonnen har i flere dager vært vist i satellittbilder fra det amerikanske selskapet Maxar.

– De har ikke, ifølge våre estimater, beveget seg nevneverdig de siste 24–36 timene, sier talsperson John Kirby for Pentagon under en pressekonferanse onsdag kveld.

Pentagon mener det skyldes blant annet ukrainsk motstand, logistikkproblemer og at de har stanset for å planlegge hvordan de skal ta igjen tapt tid.

Ødelagte bygg i Kharkiv, som er Ukrainas nest største by. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Kherson skal ha falt

Flere medier meldte at russiske styrker inntok byen natt til onsdag. En talsmann for det russiske forsvarsdepartementet hevdet at de hadde tatt full kontroll over byen.

Nå sier ordfører Igor Kolykhaev til The New York Times at det ikke er noen ukrainsk hær i byen.

– Byen er omringet, sier han.

Byen har rundt 300.000 innbyggere og ligger nærme Svartehavet, nordvest for Krim-halvøya.

Redningsmannskap hjelper en såret inn i en ambulanse etter skyting fra russiske styrker som har inntatt Ukrainas nest største by Kharkiv. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Ifølge ordføreren gikk ti bevæpnede russiske offiserer inn i rådhuset i byen, inkludert kommandanten for styrkene som angrep byen. Kolykhaev sier at de informerte ham om at de planla en ny administrasjon av byen, lik den i separatistenklavene øst i landet.

Ordføreren oppfordret de russiske soldatene til ikke å ikke skyte på sivile. I tillegg oppfordret han byens befolkning til å kun gå gjennom gatene i dagslys og da enten alene eller to sammen.

– Vi har ikke noe forsvar her i byen, kun sivile og folk som vil bo her, sa ordfører Igor Kolykhaev i en uttalelse.

Kherson er den første store ukrainske byen som har havnet under russisk kontroll siden invasjonen startet i forrige uke.

Videoen viser en eksplosjon ved en togstasjon i Kyiv onsdag kveld. Du trenger javascript for å se video. Videoen viser en eksplosjon ved en togstasjon i Kyiv onsdag kveld.

Angrep mot Kharkiv

Det har også vært meldt om angrep mot storbyen Kharkiv gjennom onsdagen. I en pressemelding onsdag kveld bekrefter OSSE at et av deres medlemmer ble drept i angrepene Kharkiv tirsdag.

OSSE overvåker sikkerhet og samarbeid i Europa.

OSSE-medlemmet Maryna Fenina skal ha blitt drept mens hun hentet forsyninger til familien sin. Fenina var en del av observatørteamet som OSSE sendte til Ukraina.

FNs høykommissær for menneskerettigheter sier at 227 sivile har blitt drept og 525 skadet i Ukraina fra invasjonen startet og frem til midnatt onsdag, melder Reuters.

Samtidig mener organisasjonen at det reelle dødstallet er langt høyere, på grunn av forsinkelser i rapporteringen. Ukrainske myndigheter sier 2000 har blitt drept i angrepene.

Ifølge FN har flest sivile blitt drept av eksplosive våpen med bredt nedslagsfelt, og inkluderer bomber og tungt artilleri, luftangrep og rakettartilleri.