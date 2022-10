Det stig svart røyk opp frå bygningar i sentrum av hovudstaden, melder Reuters. Også bilde og videoar på sosiale medium viser dette.

Kyiv-ordførar Vitali Klitschko bekreftar på meldingstenesta Telegram at det er snakk fleire eksplosjonar.

Styresmaktene i Kyiv hevdar at Russland skaut opp 75 missil måndag morgon, skriv nyheitsbyrået AFP.

Det er meldt om fleire eksplosjonar som skal ha ført til dødsfall og skadde i sentrum av Kyiv. Foto: Privat

Minst fem drepne

Ukrainas president Zelenskyj seier at måla var infrastruktur knytt til energi og befolkninga.

Zelenskyj seier det er meldt om fleire skadde og døde i eksplosjonane.

– Dei forsøker å øydeleggja oss og utsletta oss frå jordas overflate. Øydeleggja våre folk som søv heime i Zaporizjzja – drepa folk som går på jobb i Dnipro og Kyiv, uttaler han.

Rostyslav Smirnov i det ukrainske innanriksdepartementet skriv på Telegram at minst åtte er drepne og 24 er skadde i Kyiv. Politiet opplyser at minst fem som er drepne og 12 som er skadde i eksplosjonane.

Fleire skal vera drepne og skadde etter eksplosjonane i Kyiv. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Det blir også meldt om eksplosjonar i dei ukrainske byane Lviv, Ternopil, Dnipro og Odesa.

Guvernøren i Lviv oppmodar folk i byen til å halda seg innandørs.

Det har vore eksplosjonar i fleire ukrainske byar måndag.

Første åtak på mange månadar

Det var AFP sine journalistar i byen som melde om å ha høyrt tre kraftige eksplosjonar rundt 08:15-tida lokal tid, og at flyarmen gjekk om lag ein time tidlegare.

Redningsarbeidarar kartlegg åstaden etter eksplosjonane i Kyiv. Foto: Adam Schreck / AP

Rundt klokka 08:35-tida melde ukrainske medium om nye eksplosjonar i hovudstaden.

Innbyggjarar blir oppmoda til å halda seg i tryggleik i bomberom og metroen, skriv ordføraren på Telegram.

Bilde på sosiale medium viser svart røyk som stig opp frå bygningar i sentrum av byen.

Ifølgje Anton Gerasjenko, som er rådgivar i det ukrainske innanriksdepartementet, har straumen gått i fleire av områda som er trefte.

Dette er første gongen på mange månadar at Kyiv blir råka. Eksplosjonane ser også ut til å vera mykje meir sentrale enn russiske angrep tidlegare i krigen, skriv BBC som også har eit team i den ukrainske hovudstaden.

Berre dagar etter brueksplosjonen

Meldingane om eksplosjonane i Kyiv kjem berre eit par dagar etter eksplosjonane på Kertsjbrua.

Eksplosjonar på brua mellom Russland og den annekterte Krim-halvøya. Du trenger javascript for å se video. Eksplosjonar på brua mellom Russland og den annekterte Krim-halvøya.

Søndag kalla Russlands president Vladimir Putin angrepet på brua ei terrorhandling og meiner at det er den ukrainske etterretningstenesta SBU som står bak.

Ukrainske styresmakter har så langt ikkje sagt at dei står bak, men Zelenskyjs rådgivar Mikhajlo Podoljak posta laurdag ei melding på Twitter at brannen berre er «ei byrjing» og at «alt ulovleg må øydeleggjast og at alt som er stole må returnerast til Ukraina».

President Putin skal i dag leia eit møte i det russiske sikkerheitsrådet. Kva som står på dagsorden, er ikkje kjent.