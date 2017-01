Sosialistpartiet har to kandidater igjen før de neste søndag bestemmer seg for hvem de vil ha som presidentkandidat i vårens valg. Den ene er godt kjent. Det er tidligere

NYE VINDER: Hamon har vært minister, men 49-åringen har ikke vært blant partiets tyngste politikere. Foto: JACKY NAEGELEN / Reuters

statsminister Manuel Valls. Den andre har de færreste utenfor Frankrikes grenser hørt om, men det var Benoit Hamon som fikk flest stemmer i første runde i går.

Her er noen av det han går til valg på

Fjerne diesel innen 2025

Legaliser hasjbruk

Legalisere dødshjelp

Borgerlønn på 750 €

Med dette programmet fikk han 36 prosent av stemmene mot 31 prosent til Valls. Han er dermed favoritt til å vinne nominasjonen.

Vil legge bort gamle oppskrifter

– Vi må legge bort de gamle oppskriftene, den gamle politikken og gamle løsninger som ikke lenger fungerer, sa han etter at resultatet var klart. Han mente også at sosialistvelgerne hadde lyttet til sine overbevisninger og at de ikke hadde resignert.

VIL KJEMPE: Manuel Valls har ikke gitt opp og det går mot en hard valgkamp den siste uka. Foto: ERIC FEFERBERG / AFP

Svaret fra motkandidat Valls var tydelig og klart:

– En ny valgkamp begynner nå. Det er et helt klart valg vi står foran. Det er valget mellom et sikkert nederlag og en mulig seier, sa han.

Valls mener Hamon ikke har noen mulighet til å vinne det kommende presidentvalget. I meningsmålingene ligger Hamon på rundt 7 prosent mot rundt 10 for den tidligere statsminister Valls. Begge deler peker mot et katastrofalt presidentvalg for det nå regjerende partiet.

SOSIALISTPARTI I KRISE: Det var et lavt oppmøte i første runde av nominasjonsvalget. Foto: JOEL SAGET / AFP

Lav oppslutning

Sosialistpartiet er splittet i to leire og det har preget hele presidentperioden til sittende president François Hollande. Han stiller ikke til gjenvalg. Hollande har historisk dårlig oppslutning. Valls har vært hans statsminister og de har begge vært kritisert av venstresiden i eget parti.

Mellom halvannen og to millioner velgere deltok i nominasjonsvalget. Det var langt lavere enn under høyresidens tilsvarende valg før jul (4,3 mill) og lavere enn hva de selv hadde i 2011 (2,7 mill). Usikkerheten om årets tall svekker også tilliten til partiet.

KAMPHANER: En uke står igjen før duellen mellom Valls og Hamon skal avgjøres. Foto: JOEL SAGET / AFP

Kan bli marginalisert

Venstresiden gikk i nominasjonsvalget av med seieren i denne interne striden, men partiet risikerer å bli marginalisert i fransk politikk og ødelegges av den pågående striden. Partiet har siden François Mitterrand ble president i 1981 vært den ledende partiet på venstresiden.

Vinneren av nominasjonsvalget skal kjempe mot Nasjonal Fronts Marine Le Pen, høyresidens François Fillon, sentrumskandidat Emmanuel Macron og Jean-Luc Mélenchon på ytre venstre om å bli landets neste president.

