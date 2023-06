Kraftig økning i dødsfall i Spania under fjorårets hetesommer

CO₂ i atmosfæren 424 ppm 1,5-gradersmålet +1,06 °C Les mer om klima

157.580 mennesker døde i Spania fra mai til august i fjor. Det viser tall fra Spanias statistikkbyrå INE.

Antall døde i sommermånedene var 26.849 flere enn i samme periode i 2019.

Det betyr 20,5 prosent flere døde enn i det siste normalåret før pandemi-årene 2020 og 2021.

I pandemiårene var det vanskeligere å måle heterelaterte dødsfall, siden så mange døde av andre årsaker.

– Blant årsakene som direkte kan knyttes til hetebølgene er heteslag (122 tilfeller mot 47 i 2019) og dehydrering (233 tilfeller mot 09), skriver INE.

Indirekte årsaker

I tillegg til heteslag og dehydrering er det en rekke indirekte dødsårsaker som kan knyttes til hetebølgene.

INE skriver at mange av dødsfallene var «knyttet til kroniske sykdommer som har særlig risiko under høye temperaturer».

Blant annet økte antall dødsfall knyttet til høyt blodtrykk med 36,9 prosent.

Dødsfall knyttet til diabetes – en annen risikogruppe – økte med 31,2 prosent.

Også dyrene lider i varmen. Denne hunden får seg en dusj på stranden i Barcelona sist helg. Foto: Reuters

Varmeste sommer som er målt

Sommeren 2022 var den varmeste i Spania siden målinger startet i 1916, skriver AFP.

Fra mai til oktober kom den ene hetebølgen etter den andre, med temperaturer over 40 grader.

For hele 2022 var gjennomsnittstemperaturen mer enn 0,5 grader varmere enn noen tidligere målinger.

62 år gamle Fernando Uceta prøver han å kjøle seg ned med en sprayflaske med vann mens han ligger på sengen hjemme i Raval-distriktet i Barcelona onsdag under sommerens første hetebølge. Foto: Reuters

Verst for funksjonshemmede

Human Rights Watch (HRW) la tirsdag frem en rapport om hetebølgene i Spania og andre europeiske land. Studien har sett på hetebølgene i Andalucia i Sør-Spania i fjor.

Den viser at folk med funksjonshemninger er særlig utsatt under hetebølgene.

Det skyldes delvis at de ofte har lidelser som gjør dem mer utsatt for varme.

– Jeg holder meg i sengen nesten uten klær og med viften på for fullt, sier Fernando Uceta til Reuters.

Han fikk en dobbel lungetransplantasjon i fjor og sliter med å puste i varmen. Uceta har luftkjølingsanlegg, men sier at høye strømpriser gjør at han ikke har råd til å slå det på.

HRW skriver også at tiltak som steder der folk kan kjøle seg ned, ofte er laget uten at folk i rullestol kan komme seg inn.

Selv om de er særlig utsatt, er det ikke egne planer for funksjonshemmede, står det i rapporten.

Alle de funksjonshemmede som er intervjuet i rapporten, sier at de føler seg oversett av de lokale myndighetene.

Hetebølgene har fortsatt i Spania i år. Allerede i slutten av april viste uoffisielle målinger temperaturer langt opp på 40-tallet i Sevilla. Foto: AFP

Første hetebølge

Værvarslene tyder på at årets sommer kan bli like varm for spanjolene. I vår ble det satt varmerekorder flere steder i Spania.

Sist helg og i begynnelsen av uken hadde landet sommerens første hetebølge med over 40 grader mange steder sør i landet.

Seksukers-varselet fra ECMWF tyder på at temperaturene vil ligge over det normale for årstiden frem til og med den første uken i august.

FNs klimapanel skriver at Spania kan vente seg en klar økning i både lengden og styrken i hetebølger i årene fremover.

Etter fjorårets hetebølger har Spania innført lover som forbyr utendørs arbeid når det blir for varmt.

Likevel sier myndighetene at en 47 år gammel landarbeider døde av heteslag mandag i denne uken. Det var årets første registrerte dødsfall av heteslag i år, skriver AP.